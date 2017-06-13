360 derece çekim yapanlar için özel olarak üretilen GoPro Fusion, sonbahar içinde kullanıcısına ulaşmaya çok yakın.



360 derece çekim yapanlar için özel olarak üretilen GoPro Fusion, sonbahar içinde kullanıcısına ulaşmaya çok yakın.



Aksiyon kamerası pazarı içinde önde gelen oyunculardan biri olan GoPro, hepsi bir arada standartını yakalayan sanal gerçeklik kamerası GoPro Fusion ile piyasada farklılık yaratma peşinde.



Nisan ayı içerisinde isimlenen GoPro Fusion, Mountain Games etkinliği dahilinde ilgililerin beğenisine sunulmuştu.



Ürün ilk olarak 5.2K çözünürlüğünde kayıt yapabilen iki lense sahip olması ve 180 dereceye kadar net bir şekilde görüntü sağlayabilmesi gibi özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanında OverCapture özelliği sayesinde 360 derecelik çekimlerden standart bir video ortaya çıkarmak mümkün oluyor. Ön bölümde bulunan LCD ekran ise durum hakkında kullanıcısına bilgi aktarımı yapıyor.



Sonbahar içerisinde piyasada olması beklenen ürün için ise fiyat bilgileri henüz netleşmiş değil.



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