Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

gopro fusion tanıtıldı

GOPRO FUSİON TANITILDI

360 derece çekim yapanlar için özel olarak üretilen GoPro Fusion, sonbahar içinde kullanıcısına ulaşmaya çok yakın.

Tarih : 13 Haziran 2017, 10:25
Puan Ver : Gopro Fusion Tanıtıldı(9/10)6


360 derece çekim yapanlar için özel olarak üretilen GoPro Fusion, sonbahar içinde kullanıcısına ulaşmaya çok yakın.



Aksiyon kamerası pazarı içinde önde gelen oyunculardan biri olan GoPro, hepsi bir arada standartını yakalayan sanal gerçeklik kamerası GoPro Fusion ile piyasada farklılık yaratma peşinde.



Nisan ayı içerisinde isimlenen GoPro Fusion,  Mountain Games etkinliği dahilinde ilgililerin beğenisine sunulmuştu.



Ürün ilk olarak 5.2K çözünürlüğünde kayıt yapabilen iki lense sahip olması ve 180 dereceye kadar net bir şekilde görüntü sağlayabilmesi gibi özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanında OverCapture özelliği sayesinde 360 derecelik çekimlerden standart bir video ortaya çıkarmak mümkün oluyor. Ön bölümde bulunan LCD ekran ise durum hakkında kullanıcısına bilgi aktarımı yapıyor.



Sonbahar içerisinde piyasada olması beklenen ürün için ise fiyat bilgileri henüz netleşmiş değil.



Black Panther posteri yayınlandı








Etiketler: Gopro  Fusion  Tanıtıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER