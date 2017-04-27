360 derece içerik üretenler için bir seçenek daha geliyor. GoPro Fusion duyuruldu. Konuyla ilgili detaylar, çıkış tarihi ve fiyat bilgisi haberimizde.



360 derece içerik üretenler için bir seçenek daha geliyor. GoPro Fusion duyuruldu. Konuyla ilgili detaylar, çıkış tarihi ve fiyat bilgisi haberimizde.



Aksiyon kameraları ile tanınan GoPro'nunsanal gerçeklik için içerik üreten ürünlere olan ilgisinin yeni olmadığı biliniyor. Firma, geçtiğimiz yıl birçok GoPro'nun bağlı olduğu GoPro Omniaparatını piyasaya sürmüştü. Omni ile 360derecevideo kaydetmek mümkündü. Ancak birçok GoPro aksiyon kamerasının kullanıldığı bu çözüm biraz tuzluydu ve herkese hitap etmiyordu. Firma bu çabayı daha da sadeleştirdi. 360 derece kayıt yapabilen GoPro Fusionduyuruldu.



Firmanın yeni 5.2Kçözünürlüklü küresel kamerası Fusion, tek bir cihazla 360derece kayıt yapabiliyor. Fusion, geniş bir skaladaki GoPro bağlantı aparatları ve aksesuarları ile uyumlu çalışabiliyor. Cihaz ile ilgili fazla bilgi paylaşılmadı. Buna çıkış tarihi ve satış fiyatı da dahil. Zira GoPro bu ürünü ilk önce markalar, ajanslar ve profesyonel içerik üreten pilot partnerlerine sunacak. Firma buradaki geri dönüşler ile kullanıcı deneyimini daha da arttırmayı planlıyor.



GoPro Fusion'un ne zaman piyasaya sürüleceği ve hangi fiyat bandında olacağını şimdilik kestirmek mümkün değil. Bakalım Fusion, pilot partnerlerin beğenisi kazanabilecek mi? Geri dönüşlerden sonra fiyatı ne olacak? Ne olursa olsun Fusion'un 360derece içerik üretirken GoProürünlerini tercih edenler için Omni'den daha uygun bir çözüm olacağı kesin görünüyor.



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