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gopro batıyor mu?

GOPRO BATIYOR MU?

Aksiyon kameraları üreticisi GoPro'da işler çok kötü gidiyor.

Tarih : 02 Aralık 2016, 10:48
Puan Ver : Gopro Batıyor Mu?(7/10)6


Aksiyon kameraları üreticisi GoPro'da işler çok kötü gidiyor.



 



Kamera satışları azalan, üstüne bir de drone pazarına girmek için ürettiği drone'u Karma'nın üretim hatası nedeniyle havada aniden durup yere düşmesi nedeniyle bütün Karma'ları geri toplayan GoPro, iflas etmemek için radikal uygulamalara gidiyor.



Black Friday sırasında beklediğinden iyi satış yapan GoPro yine de içine düşmek olduğu finansal krizden kurtulamadı.



Aksiyon kamerası üreticisi, finansal kriz riski nedeniyle, çalışanlarının %15'ini işten çıkartacağını açıkladı. İşten çıkarmaların toplam 200 kişiyi bulması bekleniyor. Ayrıca yeni açılan iş pozisyonları için işe alımlar da durduruldu.



Firmanın video içerik yayını ile bir medya şirketine dönüşme hayali de başka bahara kalmış durumda.



Firma işten çıkarmalar sayesinde, 2017'de kar hedefine ulaşmayı ve şirketi kurtarmayı planlıyor. Black Friday'da indirimlerle %35 artan satışların üzerine Noel döneminde de satışların %28 oranında artmasını bekliyor.



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