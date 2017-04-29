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google'nin bluetooth kulaklıkları göründü

GOOGLE'NİN BLUETOOTH KULAKLIKLARI GÖRÜNDÜ

Yazılım alanında olduğu kadar donanım kısmında da kendini göstermeye başlayan Google'den bir ürün daha geliyor. Google'nin Bluetooth kulaklıkları göründü.

Tarih : 29 Nisan 2017, 12:01
Puan Ver : Google'nin Bluetooth Kulaklıkları Göründü(8/10)10


Yazılım alanında olduğu kadar donanım kısmında da kendini göstermeye başlayan Google'den bir ürün daha geliyor. Google'nin Bluetooth kulaklıkları göründü.



Google, her ne kadar yazılım devi olarak lanse edilse de donanım pazarına yabancı değil. Pixel, Chromecastve Homegibi cihazlar firmanın ürettiği donanımlardan bazıları. Şimdi de firma, daha önce görülmediği bir alanda sahne almaya hazırlanıyor. Zira Google'nin Bluetoothkulaklıklarıgöründü.



Bu aralar Google'ininternet ağı çözümü Home, akıllı telefonu Pixel gibi donanımları konuşuluyor. Dolayısıyla Google'ninkulak üstü kulaklığını görmek biraz sürpriz oldu. Zira bu kulaklıklar için bir söylenti duyulmamıştı.



Google'nin bluetoothkulaklıkları, GID5Badıyla tanımlandı. Kulaklıkların belli olduğu fotoğraflar da paylaşıldı. Kulaklığın tasarımını görmemizi sağlayan fotoğraflara dikkatli bakıldığında açma düğmesinin Googlelogosuyla bütünleşik olarak sunulduğu görülüyor.



Kulaklık bluetooth bağlantısı sunsa da entegre bir mikrofona sahip olup olmadığı belli değil. Kablosuz özelliğini kullanmak istemeyenler için AUXçıkışının da bulunduğu kulaklık, 600 mAh'likbir bataryaya ve microUSBgirişine sahip.



Kulaklığın ne zaman tanıtılacağı ya da satışa sunulacağı bilinmiyor. Google'in bu kulaklığı başka bir ürünün paketine dahil edebileceği de düşünülüyor. Google'in sanal asistan ve USB Type-C gibi teknolojileri olmayan bir kulaklığı piyasaya sürmesinin mantıklı olmayacağı da söylentiler arasında. Dolayısıyla bu kulaklık biraz soru işareti oldu. Bakalım Google bu kulaklıklarını ne zaman tanıtacak?



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Etiketler: Google  Nin  Bluetooth  Kulaklıkları  Göründü    haber

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