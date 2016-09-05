

Google, önümüzdeki ay gerçekleştireceği bir medya etkinliğinde birçok önemli donanımın duyurusunu yapmaya hazırlanıyor. Android Police'te yer alan habere göre firmanın tanıtacağı cihazlar arasında yeni Pixel marka telefonlar ve bir 4K Chromecast de yer alıyor.







Kimlikleri açıklanmayan kaynaklar söz konusu telefonların adının Pixel ve Pixel XL olacağını öne sürdüler. Bu da, Nexus markasının yok olacağı söylentilerini güçlendiriyor. Bununla birlikte bu modellere dair diğer detaylar ve piyasaya çıkış tarihleri gibi detaylar ise henüz açıklanmış değil.







Google'ın ayrıca Amazon Echo'yla uyumlu yeni bir akıllı hoparlör niteliğindeki cihazı Google Home'a dair de yeni detaylar sunması bekleniyor. Bununla birlikte Android telefon üreticilerinin kendi VR başlıklarını yaratmalarına yardımcı olacak bir donanım ve yazılım platformu Daydream VR için de geliştirilen bir tasarımın da görücüye çıkarılacağı belirtiliyor.