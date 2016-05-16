Google, mobil cihazlar için geliştirdiği yeni klavyesi Gboard'u ilk defa iOS için kullanıma sundu. Gboard, mobil klavye alanında yeni bir devrim olabilir. Kullanıcılar artık klavye içindeki arama formu üzerinden arama yapabilecek.



Google, mobil cihazlar için geliştirdiği yeni klavyesi Gboard'u ilk defa iOS için kullanıma sundu. Gboard, mobil klavye alanında yeni bir devrim olabilir. Kullanıcılar artık klavye içindeki arama formu üzerinden arama yapabilecek.



Mobil yazışmalarda veya mobil cihazlar üzerinde klavye kullanırken en can sıkan noktalardan biri, yazışma veya metin yazma sırasında arama motorunda bir arama yapmak gerektiğinde, uygulamayı kapatıp arama motoru uygulamasını açmak ve orada arama yapmak, eğer gerekiyorsa arama sonucunda bulunan linki kopyalayıp tekrar mesaj uygulamasına gelip oraya yapıştırmak… Tüm bu işlemler sırasında kullanıcının bazen dakikalarca iletişimden kopması ve arama motoruyla cebelleşmesi de gerekebiliyor.



Google şmidi yeni mobil klavyesi Gboard sayesinde, tüm bu aramaları, mobil klavye üzerinden gerçekleştirmeye imkan tanıyor. iOS için yayınlanan Gboard sayesinde kullanıcı klavyenin hemen sol üstündeki renkli G harfine basarak arama formuna ulaşıyor ve ilgili aramayı yaptıktan sonra kart şeklinde verilen sonuçlardan beğendiğine basarak bu arama sonucunu doğrudan yazışmanın içine taşıyabiliyor.



Gboard'un bir diğer güzel özelliği de artık doğrudan klavye üzerindeki sekmeden, animasyonlu GIF araması yapmayı mümkün kılması. Böylece internette, sosyal medyada çok popüler olan animasyonlu GIF'leri hızlıca bulup yazışmalarda veya sosyal medyada kullanmak mümkün oluyor.



Klavye şimdilik sadece iOS kullanıcıları için yayında ancak Google yakında Android ve Windows sürümlerini de çıkaracak.



