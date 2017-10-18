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Google'ın Yapay Zekası İnsanları Solladı
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Google'ın Yapay Zekası İnsanları Solladı

GOOGLE'IN YAPAY ZEKASI İNSANLARI SOLLADI

Teknoloji devi Google'ın oluşturduğu yapay zeka, yazılım programları konusunda insanları geride bıraktı.

Tarih : 18 Ekim 2017, 16:20
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Yapay zeka alanında önemli bir gelişme bu sefer Google kanadından geldi. ABD merkezli teknoloji devinin geçtiğimiz mayıs ayında kullanıma sunduğu yapay zeka tarihi bir başarıya imza attı. Yapılan açıklamaya göre, Google'ın yapay zeka ve makine öğrenimi programı AutoML, insandan daha başarılı yazılımlar üretebiliyor.

KODLAR İNSANLARIN YAZDIĞINDAN DAHA BAŞARILI

Aynı açıklamaya göre, yapay zeka tarafından yazılan kodların insanların yazdıklarından daha başarılı olduğu bilgisinin de altı çizildi.

Google geçtiğimiz mayıs ayında Google, yapay zeka ve makine öğrenimi programı AutoML'i açıklamıştı. Bu alanda benzer çalışmalara imza atan Facebook, iki yapay zekanın aralarında kendi yarattıkları bir dil kullanmaya başlamaları sonrasında bu programını geçici süreyle kapatma kararı almıştı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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