GOOGLE'IN YAPAY ZEKASI İNSANLARI SOLLADI
Teknoloji devi Google'ın oluşturduğu yapay zeka, yazılım programları konusunda insanları geride bıraktı.
Yapay zeka alanında önemli bir gelişme bu sefer Google kanadından geldi. ABD merkezli teknoloji devinin geçtiğimiz mayıs ayında kullanıma sunduğu yapay zeka tarihi bir başarıya imza attı. Yapılan açıklamaya göre, Google'ın yapay zeka ve makine öğrenimi programı AutoML, insandan daha başarılı yazılımlar üretebiliyor.
KODLAR İNSANLARIN YAZDIĞINDAN DAHA BAŞARILI
Aynı açıklamaya göre, yapay zeka tarafından yazılan kodların insanların yazdıklarından daha başarılı olduğu bilgisinin de altı çizildi.
Google geçtiğimiz mayıs ayında Google, yapay zeka ve makine öğrenimi programı AutoML'i açıklamıştı. Bu alanda benzer çalışmalara imza atan Facebook, iki yapay zekanın aralarında kendi yarattıkları bir dil kullanmaya başlamaları sonrasında bu programını geçici süreyle kapatma kararı almıştı
Kaynak: haberinburada
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