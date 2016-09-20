Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!

google'ın yapay zekası insan gibi konuşabilecek

GOOGLE'IN YAPAY ZEKASI İNSAN GİBİ KONUŞABİLECEK

Yapay zeka çalışmalarına servet yatıran Google, yapay zekanın gerçek bir insan gibi, şive ve vurgularla konuşabilmesi için çalışıyor.

Tarih : 20 Eylül 2016, 10:22
Puan Ver : Google'ın Yapay Zekası İnsan Gibi Konuşabilecek(0/10)


Yapay zeka çalışmalarına servet yatıran Google, yapay zekanın gerçek bir insan gibi, şive ve vurgularla konuşabilmesi için çalışıyor.

Yapay zeka çalışmalarının bugün geldiği düzeyde, makinelere metin okutmak veya farklı algoritmalarla konuşmalarını sağlamak mümkün ama insan kulağı konuşan kişinin gerçek bir insan mı yoksa makine mi olduğunu kolayca ayırt edebiliyor. Google'ın hedefi, bu ayırımı ortadan kaldırmak ve yapay zekanın da insandan farksız vurgular ve şivelerle konuşabilmesini sağlamak.

Google'ın yapay zeka servisi DeepMind'ın geliştiricilerinin yeni projesi WaveNet'in temel amacı da bu olacak. Yapay zeka çalışmalarında bugüne dek iki farklı seslendirme yöntemi kullanılıyordu. Birincisinde insan sesi kelime kelime kaydediliyor ve yapay zekanın konuşması gerektiğinde bu kelimeleri birleştirmesi sağlanıyordu ancak bu sistemde değişik durumlara göre vurgulamalar, tonlamalar veya cümlelerin bağlanması çok yapay kalıyordu. İkinci formda ise tamamen dijital olarak yaratılmış sesler kullanılıyordu ancak bu yöntem de gerçek insan sesini hatasız olarak taklit etmek mümkün olmadığından, yapay bir makine sesinin konuştuğu belli oluyordu.

WaveNet ile geliştiriciler şimdi, farklı durumlarda ve farklı şivelerde vurgulamaların, tonlamaların nasıl yapıldığını tespit ederek bunları dijital olarak taklit edecek bir algoritma geliştirecekler. Aynı zamanda insan sesinin dalga formunu kopyalarak sesi birebir taklit etmeye çalışacak bu yeni yapay zeka, daha ileri aşamada, müzik aletlerinin seslerini de mükemmel şekilde taklit ederek, kendi kendine besteler yapabilecek, müzik eserleri oluşturabilecek.



Samsung SSD 850 Evo video inceleme








Etiketler: Google  In  Yapay  Zekası  İnsan  Gibi  Konuşabilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER