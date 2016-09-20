

Yapay zeka çalışmalarına servet yatıran Google, yapay zekanın gerçek bir insan gibi, şive ve vurgularla konuşabilmesi için çalışıyor.



Yapay zeka çalışmalarının bugün geldiği düzeyde, makinelere metin okutmak veya farklı algoritmalarla konuşmalarını sağlamak mümkün ama insan kulağı konuşan kişinin gerçek bir insan mı yoksa makine mi olduğunu kolayca ayırt edebiliyor. Google'ın hedefi, bu ayırımı ortadan kaldırmak ve yapay zekanın da insandan farksız vurgular ve şivelerle konuşabilmesini sağlamak.



Google'ın yapay zeka servisi DeepMind'ın geliştiricilerinin yeni projesi WaveNet'in temel amacı da bu olacak. Yapay zeka çalışmalarında bugüne dek iki farklı seslendirme yöntemi kullanılıyordu. Birincisinde insan sesi kelime kelime kaydediliyor ve yapay zekanın konuşması gerektiğinde bu kelimeleri birleştirmesi sağlanıyordu ancak bu sistemde değişik durumlara göre vurgulamalar, tonlamalar veya cümlelerin bağlanması çok yapay kalıyordu. İkinci formda ise tamamen dijital olarak yaratılmış sesler kullanılıyordu ancak bu yöntem de gerçek insan sesini hatasız olarak taklit etmek mümkün olmadığından, yapay bir makine sesinin konuştuğu belli oluyordu.



WaveNet ile geliştiriciler şimdi, farklı durumlarda ve farklı şivelerde vurgulamaların, tonlamaların nasıl yapıldığını tespit ederek bunları dijital olarak taklit edecek bir algoritma geliştirecekler. Aynı zamanda insan sesinin dalga formunu kopyalarak sesi birebir taklit etmeye çalışacak bu yeni yapay zeka, daha ileri aşamada, müzik aletlerinin seslerini de mükemmel şekilde taklit ederek, kendi kendine besteler yapabilecek, müzik eserleri oluşturabilecek.



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