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google'ın sürücüsüz aracının kafası karıştı!

GOOGLE'IN SÜRÜCÜSÜZ ARACININ KAFASI KARIŞTI!

Google'ın sürücüsüz aracı uzun süredir trafikte test ediliyor ve son dönemde kusursuz çalışmasıyla dikkat çekiyordu. Ancak kısa bir süre önce bir bisikletçi ile kavşakta karşılaşınca işler değişti. Google'ın sürücüsüz aracının yazılımında önemli bir eksiklik bu şekilde keşfedildi. Detaylar haberimiz

Tarih : 01 Eylül 2015, 10:31
Puan Ver : Google'ın Sürücüsüz Aracının Kafası Karıştı!(10/10)11


Google'ın sürücüsüz aracı 1.7 milyon km boyunca trafiği tehlikeye sokmadan Amerika'nın yollarında dolaştı. Ancak geçtiğimiz günlerde kavşakta bir bisikletçiyle karşılaştığında yapacakları tahmin edilmiyordu.



Olayı yaşayan bisikletçinin, bisikletçilerin yer aldığı bir forum sitesindeki anlatmasıyla basına sızan olay neyse ki kimseyi tehlikeye atmadı.



Araç normal şartlarda yaya ve bisikletçilere yol vermek üzere programlı. Ancak “track stand” olarak adlandırılan durum karşısında araç ve içindeki iki gözetmen adeta çaresiz kaldı. “Track stand” bisikletçilerin ayaklarını yere koymadan sabit durmasına verilen bir isim.



Araç ve bisikletçinin yol verme krizine sebep olan durumda bu hareket. Bisikletçi kavşakta aracın geçmesini beklerken track stand pozisyonu almasına rağmen Google'ın sürücüsüz aracı devam etmedi. Ancak bisikletçi ayaklarını yere koyunca araç hareket etmeye başladı. Her iki durumda da bisikletçi hareket etmemesine rağmen aracın hareket etmemesi, aracın daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığının göstergesi.



Forumda paylaşılan bilgiye göre bu olayın yaşandığı esnada aracın içerisinde iki gözetmen olayın farkına vardı ve bu sorunu gidermek için bilgisayarda bir şeyler yapmaya başladılar. Bisikletçinin iddiasına göre ikili arasında gülüşmeler yaşanmış.



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