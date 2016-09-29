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google'ın sürprizi andromeda olabilir!

GOOGLE'IN SÜRPRİZİ ANDROMEDA OLABİLİR!

Google'ın 4 Ekim tarihinde düzenleyeceği etkinlikte bir sürpriz bekleniyor. Bu sürpriz yeni Andromeda işletim sistemi olabilir. İşte detaylar.

Tarih : 29 Eylül 2016, 12:15
Puan Ver : Google'ın Sürprizi Andromeda Olabilir!(0/10)


Google'ın 4 Ekim tarihinde düzenleyeceği etkinlikte bir sürpriz bekleniyor. Bu sürpriz yeni Andromeda işletim sistemi olabilir. İşte detaylar.



Google etkinliği giderek yaklaşıyor. Geçtiğimiz gün 4 Ekim tarihinde düzenleyeceği etkinliğe vurgu yapan bir paylaşım yapan Google hakkında önemli iddialar var. Firma konu hakkında bir sürpriz gelebileceğini ima eden paylaşımdan sonra Andromeda işletim sistemiyle daha fazla anılmaya başlandı.



Andromeda işletim sistemi nedir?



Yeni Andromeda işletim sisteminin Android ve Chrome OS işletim sistemlerinin bir karışımı olduğu tahmin ediliyor. Andromeda ismi ise şimdilik sadece bir kod ad. Yani Google tarafından doğrulanmadı. Bu yeni işletim sisteminin Nexus 9 tablette test edilmeye başlandığına dair önemli iddialar var.



Geliştiricilerin kaynak kodlarda yakaladığı bu detay son günlerde gündeme sıkça gelmeye başladı. Yeni işletim sisteminin mobil ve masaüstü platformlarda çalışabilmesi için tasarlandığı, çok daha esnek olacağı tahmin ediliyor.



En önemli iddialardan biri ise bu işletim sistemini kullanan yeni bir cihazın 4 Ekim tarihinde duyurulacak olması. Yani Google, Pixel ve Pixel XL akıllı telefonlarına ek olarak bu yeni işletim sistemiyle de karşımıza çıkacak. Söz konusu cihaz “Pixel 3” ve “Bison” isimleriyle anılıyor. Tablet formatında beklenen ürünün 12.3 inç ekran boyutuna ve Intel M3 işlemciyle geleceği düşünülüyor. 12.3 inç ekran boyutu ile bu yeni cihaz iPad Pro ve Surface cihazları karşısında önemli bir rakip olabilir.



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