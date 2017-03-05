Google'ın önemli isimlerinden biri olan Rick Osterloh, Pixel logolu laptopların geleceği hakkında bazı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.



Google'ın şu anda teknoloji ile ilgili her alanda boy gösterdiğini söylesek sanırım pek de yanılmış olmayız. Ne zaman nerede yeni bir teknolojik ürün çıksa, kısa süre sonra Google'ın da bu konuda bazı çalışmaları olduğunu öğreniyoruz.



Zira Google denildiğinde aklımıza sürücüsüz araçlardan, sanal gerçeklik gözlüklerine hatta akıllı ev asistanlarına kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesi geliyor. Hal böyle olunca, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi de olsanız, bazı sektörlerden feragat etmeniz gerekiyor.



Geçtiğimiz gün Mobil Dünya Kongresi'nde bir sunum gerçekleştiren Google yetkilileri, lansman sonrasında gazetecilerin bazı sorularına da yanıt verdi.



Google'ın önemli isimlerinden biri olan Rick Osterloh, Pixel laptop modellerinin geleceğine ilişkin bir soru üzerine, şu aralar Google olarak buna ayıracak vakitlerinin bulunmadığını söyledi.



Yani Osterloh'un söylemine bakacak olursak yakın gelecekte yeni birPixel laptop modeli ile karşılaşmayacağımızı söyleyebiliriz.



Ancak Google'ın yetkili isminin bu açıklamasının 2'si 1 arada tabletleri karşılayıp karşılamadığı da kesinlik kazanmış değil. Zira Google, düz bir laptop yerine 2'si 1 arada birPixel modeliyle de karşımıza çıkabilir. Bunu zamanla göreceğiz.



Gerçek olan tek şey, Google'ın her alanda faaliyet göstermeye çalıştığı sürece daha birçok projesini yarım bırakıp rafa kaldıracağı.