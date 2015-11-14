

Google'ın henüz test aşamasında yollarda görülen insansız araç polis memuru tarafından bakın hangi gerekçeyle durduruldu...







Saatte 25 mil (40 km/s) hızla giderken polis tarafından durdurulan otomobilin, normalden yavaş gittiği bildirildi. Ancak sürücü koltuğunda kimse bulunmadığı için araca herhangi bir ceza kesilmediği kaydedildi. Mountain View Polis Merkezi, aracı herhangi bir işlem yapılmadığını doğrularken, söz konusu yolda yasal olarak 35 mil (54 km/s) hızla seyredilmesi gerektiği belirtildi.







‘Hiç ceza yemedik!'







Google yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, “Normalde yavaş gittiği için normal insanların kullandığı araçların kenara çekildiğini pek sanmıyoruz!” ifadesi kullanılırken, bu olayın, polis memurunun “merakından” kaynaklanmış olabileceğinin altı çizildi.







Söz konusu test araçlarının hızının, güvenlik gerekçeleriyle saatte 25 mil hız yapabilecek şekilde ayarlandığını da hatırlatan Google, bu araçların zaman zaman “çevirmeye” yakalandıklarını hatırlatırken, “Ancak temiz bir sicilimiz var. Bugüne kadar test araçlarımız yaklaşık 2 milyon kilometrelik sürüş yaptı ve kesinlikle ceza yemedi!” ifadesini kullandı.







Çıkan haberlerde, yasalara göre cezaların sürücü koltuğundaki kişiye kesildiği hatırlatılırken, Google, “Şayet bizim araçlarımızdan biri haklı olarak ceza yemişse, biz bu cezanın şirkete kesilmesini kabul ediyoruz” dedi.