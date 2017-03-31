Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

google'ın bedava dağıtacağı uygulamalara nasıl erişilecek?

GOOGLE'IN BEDAVA DAĞITACAĞI UYGULAMALARA NASIL ERİŞİLECEK?

Google ani bir kararla bazı uygulamaları bedava dağıtacağını açıkladı. Peki Google'ın bedava dağıtacağı uygulamalara kullanıcılar nasıl erişecek?

Tarih : 31 Mart 2017, 09:32
Puan Ver : Google'ın Bedava Dağıtacağı Uygulamalara Nasıl Erişilecek?(9/10)9


Google ani bir kararla bazı uygulamaları bedava dağıtacağını açıkladı. Peki Google'ın bedava dağıtacağı uygulamalara kullanıcılar nasıl erişecek?



Google yaptığı güncelleme ile bedava dağıtacağı uygulamalara erişimi kolaylaştırdı. Google'ın bu hareketi,google play kullanımını arttırmak amaçlı yorumlanabilir. Google tarafından kullanıcıların beğenisine sunulan Haftanın Bedava Uygulamasıbölümü içerisinde her hafta ücretli bir uygulama ücretsiz olarakkullanıma açılacak. Sadece izin verilen hafta içerisinde ücretsizindirilebilecek uygulama kullanıcılar tarafından ömür boyu kullanılabilecek.



Bedava Dağıtacağı Uygulamalara Erişim



Google Play hesabına giriş yaptığınız mail adresi üzerinekayıt edilebilecek uygulamayı istediğinizde aynı Google Play hesabı ile başka akıllı telefonlara da indirebileceksiniz.



İlk ücretsiz uygulama Google tarafından kullanıma sunuldu. Bu uygulamanın adıCartoon Network'ün Adventure Timeçizgi filmini temel alan Card Wars – Adventure Timeisimli oyunu. Bu uygulama normalde 10.99 TL (2.99 dolar) fiyatla satışa sunulmuş durumda. Google sınırlı bir süre içinbu oyunu ücretsizolarak kullanıcılara sunuyor. Tabii ki bu tarz bir yaklaşımı sadece Google sunmuyor. Apple'ın da App Storeüzerinde benzer bir promosyon uyguladığını ve iOS kullanıcılarına iyilik yaparak Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamasıadı altında güzel uygulamalar sunduğunu belirtmemizde fayda var.



Capcom, Switch'in RAM miktarının artmasında rol oynadı








Etiketler: Google  In  Bedava  Dağıtacağı  Uygulamalara  Nasıl  Erişilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER