Google'ın sürücüsüz otomobilleri yeni bir kazaya daha karıştı. Bu seferki kaza öncekilerden daha ağır ancak bu kez Google'ın suçu yok.



Google'ın sürücüsüz otomobilleri yeni bir kazaya daha karıştı. Bu seferki kaza öncekilerden daha ağır ancak bu kez Google'ın suçu yok.



Google ve diğer sürücüsüz otomobil teknolojileri geliştire şirketler, trafikteki insan sürücülerin büyük tehlike oluşturduklarını ve insanların direksiyondan ayrılması halinde trafiğin daha güvenli olacağını savunuyorlardı. Hatta, yakın gelecekte insanlara otomobil kullanmayı yasaklayacak yasaların hazırlanması için Google ve diğer teknoloji şirketlerinin, hükumetlere tavsiyeler verdikleri de biliniyor.



ABD'deki yeni kaza bu görüşün haklılığını ispatlar gibi, dikkatsiz bir sürücünün son hızla Google aracına çarpmasıyla yaşandı. Bir kavşakta yeşil ışığın yanmasıyla harekete geçen Google'ın sürücüsüz otomobiline, yan yoldan gelen ve kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan başka bir araç çarptı. Çarpışma sonunda, Google'ın aracı sağ yanından ağır hasar aldı ancak ne Google'ın test sürücüsü ne de çarpan aracın sürücüsü yaralanmadı.



Google'ın açıklamasına göre, sürücüsüz test otomobilinin, yeşil yandıktan 6 saniye sonra harekete geçtiği vurgulanıyor. Yani araç yeşili görür görmez yola atlamış değil. Buna rağmen sürücüsüz otomobillerin, üzerlerine gelen dikkatsiz insan şoförlerden kurtulabilmek konusunda çaresiz kaldığı da dikkatlerden kaçmıyor. Aracın tüm kontrolü bir insanın elinde olsa bu kaza önlenebilir miydi? Bu sorunun cevabı, kaza hakkındaki soruşturma tamamlandığında ve kamera kayıtları incelendiğinde anlaşılacak.



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