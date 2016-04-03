Google'ın bu yılki 1 Nisan şakası güldürmekten çok insanları “çıldırttı”. Hatta bir vakada, şakanın kurbanı olan bir çalışanın işten atıldığı ortaya çıktı.



Google'ın şakası aslında çok karmaşık bir şaka değildi. Google, Gmail'de gönder/cevap ver butonunun hemen yanına “Mic Drop” (mikrofon düştü) isimli yeni bir buton yerleştirdi. Bu “mic drop” terimi aslında Minions filminde kraliyet balkonuna çıkıp konuşma yapan bir Minion'un elindeki mikrofonu bırakmasını gösteren sahneden alınan bir internet mimiydi.



Google, resmi blogundan yaptığı açıklamada bu şakanın amacını “insan bazen her şeyi bırakıp gitmek ister, biz de o duyguya vurgu yapmak istedik” şeklinde açıkladı. Ancak e-posta iletilerinde gönder/cevap ver tuşunun hemen yanında yer alan bu “mic drop” butonuna yanlışlıkla basan birçok insan karşı tarafa filmdeki sahnenin gönderilmesinden rahatsız oldu. Öyle ki, bir kullanıcı patronuna giden ciddi bir email üzerinde bu “her şeyi bırakıp gitmek istiyorum,” temalı çizgi film görseli yüzünden işinden atıldığını Google forumlarında açıklayınca Google şakayı geri çekmek zorunda kaldı. Bu arada Google forumları bu “anlamsız şakanın” sonlandırılmasını isteyen binlerce kişinin yorumlarıyla doldu. İnsanlar butonun gönder butonuna çok yakın durduğunu ve yanlışlıkla Mic Drop butonuna bastıklarından ya da dalgınlıkla bu butonu kullandıklarından şikayet ediyorlardı.



Bazı insanlar, ölüm haberlerine taziye için yazdıkları mektupların üzerinde cıvık bir çizgi film karakterinin yer aldığını ekran görüntüleriyle foruma postalayıp Google'ı suçladı.



Dektop sistemlerde Gmail kullanırken aslında butonu ayırmak o kadar zor değil ama mobil olarak e-posta gönderirken, parmağın yanlışlıkla Mic Drop butonuna dokunması sorun oluşturuyordu.



Kısaca söylemek gerekirse Google'ın 1 Nisan şakası çok ters tepti ve firma şakayı gün ortasında kaldırmak zorunda kaldı.