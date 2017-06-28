

Son zamanların trend oyuncağı stres çarkını henüz çevirmediyseniz, artık deneme şansınız var. Google'den stres çarkı geldi.



Günümüzde bir şey aniden moda oluyor ve patlayıp gidiyor. Bunun son örneklerinden birisistres çarkıadı verilen, basit ve ucuz yapıdaki oyuncaklar. Pazarlarda bile bulunan bu oyuncakların çılgınlığına büyük bir teknoloji devi de katıldı. Google'denstresçarkıgeldi. Ancak fiziksek oyuncaklarla değil.



Fidget Spinner,yani ülkemizdeki adıyla stres çarkı olan oyuncağı Googleüzerinden kullanmak oldukça basit. Chromeve Firefoxtarayıcılarının arama motoruna “spinner”yazılması halinde firmanın uygulaması, arama sonuçlarının üstünde gösteriliyor. Masaüstünde ve mobilde ortaya çıkan uygulama, herkese görünmeyebiliyor. Bu durumu düzeltmek için arama dilinin İngilizceyapılması öneriliyor.



Uygulamanın kullanımı ise oldukça basit. Oyuncağı gerçek hayatta kullanır gibi mouseile çevirmeniz gerekiyor ya da spin yazısına tıklamanız yeterli oluyor. Ayrıca uygulamadaki numara seçeneğinin seçilmesi durumunda ‘çarkıfelek‘ benzeri bir daire çıkıyor. Buradan da daireyi çevirerek istediğiniz rakama denk getirmeye çalışıyorsunuz. Ek olarak dairede kaç rakam olacağını da belirleyebiliyorsunuz.



İnternet arayüzünden kim stres çarkı çevirmek ister bilinmez ancak Google, bu özelliği de bünyesine katarak kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Bir daha hatırlatmak gerekirse, uygulamayı kullanmak için Chromeve Firefoxtarayıcılarında arama butonuna “spinner”yazmak yeterli. Çalışmaması durumunda arama dilinin İngilizceyapılması öneriliyor.



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