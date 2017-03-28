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google'dan yeni bir sosyal uygulama geliyor!

GOOGLE'DAN YENİ BİR SOSYAL UYGULAMA GELİYOR!

İnternet devi Google, yeni bir sosyal uygulama üzerinde çalışıyor olabilir. İddialar Google I/O 2017'yi işaret ediyor.

Tarih : 28 Mart 2017, 15:01
Puan Ver : Google'dan Yeni Bir Sosyal Uygulama Geliyor!(8/10)10


İnternet devi Google, yeni bir sosyal uygulama üzerinde çalışıyor olabilir. İddialar Google I/O 2017'yi işaret ediyor.



Önümüzdeki Mayıs ayında 17-19 Mayıs tarihleri arasında yeni Google ürün ve servisleri duyurulacak. Yeni Android sürümünün damga vurması beklenen etkinlikte aynı zamanda yeni bir sosyal uygulamanın tanıtılacağı söyleniyor. Söz konusu uygulama arkadaş gruplarının birlikte fotoğraf düzenlemesine yardımcı olacak.



Google Fotoğraflar (Photos) ile birlikte fotoğraf alanında son dönemlerde ciddi bir atağa kalkan Google, yakaladığı bu ivmeyi yeni uygulamalar ile pekiştirecek. Bahsedilen yeni uygulamayı mobil cihazlarına indiren kullanıcılar, aynı fotoğraf üzerinde düzenleme yapabilecek.



Android ve iOS platformları için yayınlanacağı düşünülen uygulamadan herhangi bir ekran görüntüsü henüz yayınlanmadı. Ancak benzer uygulamaların bölgesel olarak kullanılmaya başlandığını biliyoruz. Örneğin Path isimli benzer bir uygulama 2015 yılında Güney Kore'de sıkça kullanılan mesajlaşma uygulaması Kakao tarafından satın alınmıştı.



Video tarafında da benzer çözümler karşımıza çıkmaya başladı. Apple tarafında Clips isimli uygulama bunun en belirgin örneği. Anlaşılan 2017 yılının mobil uygulama trendlerinden bir tanesi, kullanıcılar sosyal bir yapı içerisinde fotoğraf ve videolarını düzenleyebileceği uygulamalar olacak.



Google Allo ve Duo isimli diğer sosyal mesajlaşma uygulamalarıyla da birlikte çalışacağı düşünülen yeni fotoğraf düzenleme uygulamasının detayları önümüzdeki haftalarda netleşecektir.



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