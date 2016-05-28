

Google, sürücüsüz araçlar için Michigan'da büyük çaplı bir fabrika kurdu. Fabrikanın büyüklüğü 5 kilometrekareyi buluyor.



Google, sürücüye ihtiyaç duymayan araçları üretmek ve onları rahatça test etmek için, Amerika'nın Michigan eyaletinde, 5 kilometrekarelik bir alanda konumlanan proje merkezini hayata geçirdi. Google sözcüsü, “Araçlarımızı daha rafine konuma getirmek ve gerekli gelişmelere hayata geçirmek için bu fabrikayı kurduk.” ifadelerini kullandı.



Sözcü, “Projemizi, Michigan'da yürürlüğe koymamızın elbette pek çok sebebi var. Bu sebeplerden biri de, ortaklarımıza lojistik olarak yakın olmamız. Novi ismini verdiğimiz fabrika, en büyük stratejik ortağımız Fiat-Chrysler grubuna da sadece 35 dakikalık uzaklıkta. Böylece, tüm gelişmeleri, ortaklarımızla aynı anda paylaşmamız ve gerektiğinde test sürüşleri gerçekleştirmemiz de mümkün olacak. Hatta, Chrysler'ın otonom ticari araçlarından Pacifica'nın bazı modellerini, işbirliği kapsamında, burada üretmeyi düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.



Amerikalı teknoloji devinin ilk amacı, 2016 sonuna kadar 100 adet sürücüsüz Chrysler Pacifica minivan modelini, fabrikanın üretim bandından geçirmek.



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