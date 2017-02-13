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Google'dan Sevgililer Günü Doodle'ı!
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google'dan sevgililer günü doodle'ı!

GOOGLE'DAN SEVGİLİLER GÜNÜ DOODLE'I!

Google, Sevgililer Günü'nü kutlamak üzere ilginizi çekebilecek bir oyun ortaya çıkardı.

Tarih : 13 Şubat 2017, 16:49
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Sevgililer Günü'nü düşündüğünüz zaman aklınıza ilk gelen konu büyük ihtimalle 'vahşi yaşamı korumak' olmayacaktır.



Ancak Google'ın Sevgililer Günü için hazırladığı doodle bu konuyla ilgili gibi görünüyor. Şirketin şimdiye dek geliştirdiği en derin yapıya sahip olan bu Google Doodle'ın içerisinde interaktif bir oyun yer alıyor. Yapımı yaklaşık bir yıl süren doodle'ın perde arkasında sanatçılar ve mühendislerden oluşan altı kişilik bir ekip var.



Doodle'daki oyunun başrolünde aşık iki pangolin var, armadillolara benzeyen bu pullu memeliler Asya ve Afrika'da yaşıyor, daha doğrusu yaşamaya çalışıyor. Google, bu hayvanların dünyada en fazla avlanan ve ticareti yapılan tür olduğunu açıkladı. Oyunun içinde ayrıca bu hayvanların neslinin tükenmesini önlemek için bağış toplayan World Wildlife Fund sayfası linki var.



 



kaynak:haberler








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