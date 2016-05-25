Google hayatın her alanına dokunan uygulamalarıyla, gündemi bir dakika bile boş bırakmadan yeni haberlerle çıkıp gelmeye devam ediyor. Şimdi sırada, Google'ın yeni bilimsel Android uygulaması Science Journal var.



Google hayatın her alanına dokunan uygulamalarıyla, gündemi bir dakika bile boş bırakmadan yeni haberlerle çıkıp gelmeye devam ediyor. Şimdi sırada, Google'ın yeni bilimsel Android uygulaması Science Journal var.



Sıradan kullanıcılar için pek bir şey ifade etmeyebilir, ama hayatını bilime adayan kişiler için işlerini kolaylaştıracak bir uygulamanın, Google desteğiyle akıllı telefonlarına gelmesi eminiz sevindirici bir gelişmedir. Google'ın Android platformu için çıkardığı yeni uygulaması Science Journal (Bilim Günlüğü)”, saha ölçümlerini ve deney analizlerini bir arada tutarak, çeşitli ölçüm ve verileri gerçek zamanlı olarak kaydetmeye yarıyor. Üstelik kaydettiği tüm veriyi, okuması ve incelemesi son derece basit grafiklere dönüştüren bu uygulama, basit ama zaman alan işleri akıllı telefonuyla çözmek isteyen bilim insanları için ideal.



Science Journal kullanıcıları, uygulama içinde birden fazla proje barındırabiliyor. Barındırdıkları ilgili projeler için akselerometre, ses metresi, ışık ölçer gibi araçları kullanarak gereken bilgileri toplayabiliyorlar. Örneğin bir kullanıcı, bir yol üzerinde, her hafta boyunca kat ettiği mesafeyi ve ortalama hızını kaydedip, bunun için son derece basit, anlaşılabilir ve göz alıcı bir grafik oluşturabiliyor. Şimdilik ölçüm yapabilen araçlar ve sensörler sayılı olsa da Google, bilim dünyası ile işbirliğine giderek bunları gereksinimler doğrultusunda artıracağını belirtiyor.



Ayrıca bu yaz, söz konusu uygulamaya “İş Üstünde Öğrenme Paketi / Hands-on Learning Kits” eklentisi getirme aruzunda olan Google, mikro-kontrol araçları, ekstra sensörler vb. eklentilerle, kendini bilimsel uğraşlara adamış hevesli çocukların deney yapması için imkan sağlamak istiyor. Bu yazın sonuna doğru Andoid tabanlı telefonlarda olması beklenen uygulama, şaşırtıcı olmayan biçimde, tamamen açık kaynaklı olacak. Son yıllarda, özellikle ülkemiz özelinde bilime yönelik bakış açısında yaşanan değişim göze alındığında, Google gibi büyük firmaların insanlık adına yaptığı bu gibi küçük fakat özverili çalışmalar bizlere umut aşılıyor. Umuyoruz, bilimin yalnızca belirli bir zümreye ait bir “hobi” olmadığı ve geleceğimiz için herkes tarafından, her koşulda katkı sağlamak zorunda olunan yadsınamaz bir “gerçeklik” olduğu en kısa sürede tüm toplumumuz tarafından kanıksanır.



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