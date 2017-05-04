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google'dan kullanıcılarına kimlik uyarısı

GOOGLE'DAN KULLANICILARINA KİMLİK UYARISI

Google kullanıcıları, e-postalarına gelen tuzak mesajlarla şirketin çevrimiçi doküman oluşturma uygulaması Google Docs üzerinden kişisel bilgi hırsızlığı girişiminin hedefi oldu.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 17:31
Puan Ver : Google'dan Kullanıcılarına Kimlik Uyarısı(6/10)3


Google kullanıcıları, e-postalarına gelen tuzak mesajlarla şirketin çevrimiçi doküman oluşturma uygulaması Google Docs üzerinden kişisel bilgi hırsızlığı girişiminin hedefi oldu.



Google'dan yapılan açıklamada, dün ABD'nin doğu yakasında yerel saatle 14.30'dan itibaren kullanıcıların, Gmail üzerinden bazı sahte e-postalar aldıklarını bildirdikleri belirtildi.








Etiketler: Google  Dan  Kullanıcılarına  Kimlik  Uyarısı    haber

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