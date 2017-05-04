Google kullanıcıları, e-postalarına gelen tuzak mesajlarla şirketin çevrimiçi doküman oluşturma uygulaması Google Docs üzerinden kişisel bilgi hırsızlığı girişiminin hedefi oldu.



Google kullanıcıları, e-postalarına gelen tuzak mesajlarla şirketin çevrimiçi doküman oluşturma uygulaması Google Docs üzerinden kişisel bilgi hırsızlığı girişiminin hedefi oldu.



Google'dan yapılan açıklamada, dün ABD'nin doğu yakasında yerel saatle 14.30'dan itibaren kullanıcıların, Gmail üzerinden bazı sahte e-postalar aldıklarını bildirdikleri belirtildi.