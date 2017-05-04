GOOGLE'DAN KULLANICILARINA KİMLİK UYARISI
Google kullanıcıları, e-postalarına gelen tuzak mesajlarla şirketin çevrimiçi doküman oluşturma uygulaması Google Docs üzerinden kişisel bilgi hırsızlığı girişiminin hedefi oldu.
Google kullanıcıları, e-postalarına gelen tuzak mesajlarla şirketin çevrimiçi doküman oluşturma uygulaması Google Docs üzerinden kişisel bilgi hırsızlığı girişiminin hedefi oldu.
Google'dan yapılan açıklamada, dün ABD'nin doğu yakasında yerel saatle 14.30'dan itibaren kullanıcıların, Gmail üzerinden bazı sahte e-postalar aldıklarını bildirdikleri belirtildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar