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google'dan kablosuz şarjlı sürücüsüz otomobil

GOOGLE'DAN KABLOSUZ ŞARJLI SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİL

Alanında uzman firmalarla ortak çalışmalar yürütülüyor.

Tarih : 09 Şubat 2016, 15:24
Puan Ver : Google'dan Kablosuz Şarjlı Sürücüsüz Otomobil(6/10)3


Alanında uzman firmalarla ortak çalışmalar yürütülüyor.



Google'ın sürücüsüz otomobillere yönelik çalışmalar yaptığı biliniyor. Son gelen bilgiler ise, firmanın bu arabalar için kablosuz şarj tekniğini kullanmak istediği yönünde.



Fortune'da yer alan bilgilere göre Google'ın ana şirketi Alphabet, elektrikli sürücüsüz otomobilleri için en az 2 kablosuz şarj sistemi üzerine testler gerçekleştiriyor. Fortune, bu bilgileri doğrulatmak istese de Google'dan konu hakkında bir cevap gelmiş değil.



Google'ın bu konuda Hevo Power ve Momentum Dynamics ile ortak çalışmalar yürüttüğü FCC (U.S. Federal Communications Commission) raporlarında ortaya çıkmış.



Örneğin Hevo Power, yıllardır kablosuz şarj teknolojileri üzerine çalışmalar yürütüyor. Elektrikli bir araba, şarj istasyonunun yer aldığı plakanın üzerinde park ediyor ve bu esnada şarj olmaya başlıyor. Aynı zamanda firmanın sunduğu bir yazılım da var. Böylelikle kusursuz bir işleyiş amaçlanıyor.








Etiketler: Google  Dan  Kablosuz  Şarjlı  Sürücüsüz  Otomobil    haber

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