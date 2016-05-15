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google'dan iphone'a özel klavye Gboard !

GOOGLE'DAN İPHONE'A ÖZEL KLAVYE GBOARD !

Microsoft'tan sonra Google da iPhone için Gboard klavyeyi geliştirdi!

Tarih : 15 Mayıs 2016, 08:56
Puan Ver : Google'dan İphone'a Özel Klavye Gboard !(7/10)9


Microsoft, normalde Windows Phone için geliştirdiği sanal klavye Word Flow'u geçen ay iOS'a taşımıştı. Bu klavyenin özellikleri arasında etkili metin tahmini, kişiselleştirme seçenekleri ve tek elle kullanmayı kolaylaştıran bir işlev bulunuyordu.



Şimdi ise Google, iPhone için geliştirdiği yeni klavyeyi ortaya çıkardı.Google'ın yeni klavye uygulaması Gboard'ın öne çıkan özelliği, sahip olduğu arama yetenekleri. Gboard sayesinde örneğin arkadaşınızla yarınki öğle yemeği planınızı yaparken, uygulamayı terk edip adresi aramanıza gerek kalmıyor. Gboard ile restoran bilgilerinden haberlere ve uçuş saatlerine her tür bilgiyi klavyeniz üzerinden arayabiliyorsunuz.





iOS'taki diğer klavyeler gibi Gboard'u da herhangi bir uygulamada kullanabiliyorsunuz. Arama yetenekleri ise sadece Google ile sınırlı değil: örneğin emojiler ve GIF'ler arasında arama yapabiliyorsunuz. Gboard, Swype stili girişi de destekliyor.



Google'ın "Glide Typing" olarak adlandırdığı bu işlev, parmağınızı kaldırmadan, harfler üzerinde dolaştırarak yazı yazmanıza olanak tanıyor.Gboard şimdilik yalnızca ABD'deki iPhone ve iPad kullanıcıları için sunuluyor. Diğer bölgelere ve dillere desteğin daha sonra geleceği söyleniyor. Gboard'un Android'e yönelik bir sürümü şimdilik bulunmuyor.








Etiketler: Google  Dan  İphone  A  Özel  Klavye  Gboard      haber

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