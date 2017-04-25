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google'dan flaş telefon kararı

GOOGLE'DAN FLAŞ TELEFON KARARI

2017 yılında ikinci nesil Pixel ve Pixel XL telefonları satışa sunacak olan Google, son haberlere göre 3. bir cihaz daha tasarladı. İsmi Google Pixel XXL olabilir.

Tarih : 25 Nisan 2017, 15:53
Puan Ver : Google'dan Flaş Telefon Kararı(10/10)8


Google donanım tarafının başında bulunan Rick Ostorloh sayesinde Pixel 2 telefonların bu yıl geleceğini biliyorduk. Daha önce tarih veremeyeceğini söyleyen Google yöneticisi meğer bir ufak noktayı daha saklamış. İkinci nesil Google Pixel ve Pixel XL serilerinin yanına bir üçüncü telefon daha gelebilir.



Pixel 2 serilerinin en üst düzey donanımı kullanacağı zaten açıklandığı için, henüz tasarım aşamasında olsa dahi, üç cihazda da Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 835 işlemcinin kullanılacağı sır değil. Muskie ve Walleye kod isimleriyle anılan yeni telefonların üçüncüsü ise Taimen olarak biliyor. 



Google bu 3. cihazla ilgili son derece ketum ancak Pixel 2 ve Pixel XL 2 telefonlara göre daha geniş bir ekran deneyimi sunacağı çok güçlü bir şekilde konuşuluyor. Taimen için en büyük iddia telefonun Motorola ile birlikte 2014 yılında üretilen Nexus 6'nın benzeri ya da devamı olacağı şeklinde fakat telefonun isminin GooglePixel XXL olacağı da söyleniyor.



 



kaynak:habertürk








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