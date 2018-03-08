GOOGLE'DAN, DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NE ÖZEL DOODLE
Dünyaca ünlü arama motoru Google 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir Doodle hazırladı. Doodle'da, aşk, güven, mücadele ve hastalık gibi konular ele alındı.
Dünyaca ünlü arama motoru Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel olarak Doodle hazırladı.
12 FARKLI HİKAYE ELE ALINDI
2018 yılı için yayınlanan Doodle dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan kadınların gönderdiği hikayeler üzerine kuruldu. 12 farklı hikayenin yer aldığı Doodle'da; aşk, güven, mücadele ve hastalık gibi konular ele alındı.
Kaynak: haberinburada
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