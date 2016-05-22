Bir çok farklı uygulaması bulunan Google bu sefer farklı bir görüntülü sohbet uygulamasıyla tüketicilerin karşısına çıkıyor.



Google'ın bir çok uygulamasından sonra bu sefer görüntülü bir sohbet uygulaması olan Google Duo ile tüketicilere hitap ediyor. Duo bir çok farklı özelliğiyle dikkatleri üstüne çekiyor.



Güvenlik sistemi olarak uçtan uca şifrelemeyi tercih eden Duo, video ile konuşmalar için tercih edilen bir uygulama konumunda. Grup sohbeti bulunmayan uygulama karşı tarafa hızlıca video görüşme gönderebiliyor.



Duo'yu farklı kılan özellik ise Knock Knock adındaki görüntülü çağrıyı başlattığınız anda sizi kaydetmeye başlaması. Karşı tarafın uygulaması çalmaya başladığında, bu canlı görüntüler bir nevi zil sesi gibi ekranda beliriyor. Kullanıcı çağrıyı onayladığında ise görüntülü görüşme başlıyor.



HD video ve ses aktarımı sağlayan Duo uygulaması, ayrıca en akıcı iletişimi sunmak için üretilmiş. Ayrıca uygulamada internet bağlantısı yavaşladığında kendini optimize etme teknolojisi mevcut. Uygulama yazın Android ve IOS için kullanıcıların beğenisine sunulacak.