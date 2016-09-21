Dünyanın en büyük üç teknoloji devinden biri olan (Apple ve Microsoft'un yanı sıra) Google, rakiplerini geçmek yönündeki hamlelerine, dur durak bilmeden devam ediyor.



Dünyanın en büyük üç teknoloji devinden biri olan (Apple ve Microsoft'un yanı sıra) Google, rakiplerini geçmek yönündeki hamlelerine, dur durak bilmeden devam ediyor.



Google, gün içerisinde yaptığı açıklama ile API Yönetim Şirketi Apigee için 625 milyon doları (yaklaşık 1.9 milyar TL) gözden çıkardığını açıkladı.



Öncelikle API'nın ne anlama geldiğini açıklamak zorundayız. API, programlama dilinde “uygulama programlama arayüzü” anlamına geliyor. API (Application Programing Interfaces – Uygulama Programlama Arayüzleri) en kısa hali ile iki yazılımın veya veritabanının birbiri ile sorunsuz çalışabilmesini ve en sağlıklı bir şekilde birbiri ile iletişime geçmesini sağlayan yapı olarak tanımlanabiliyor. Örnek vermemiz gerekirse, pek çok internet sitesinde ve uygulamada rastladığımız, “Facebook ile bağlan, Twitter ile paylaş” ibareleri API sayesinde mümkün oluyor.



Araştırma şirketi Forrester'ın tahminine göre, API, 2020 yılına kadar teknoloji dünyasında 3 milyar dolarlık değere hasıl olacak. Yani Google'ın söz konusu sektörün en büyüğü Apigee için ayırdığı 625 milyon dolar, karşılığını kolayca bulacak gibi gözüküyor.



Google Üst Düzey Yöneticisi Diane Greene, “Apigee'nin akılcı çözümlerini, kendi bulut uygulamalarımız ile harmanlamak niyetindeyiz. Apigee, uygulamalarımızı, kullanıcılara sunmak yolunda büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Artık yazılım entegrasyonumuz bambaşka bir boyuta taşınacak.” açıklamasında bulundu<



Apigee, Google'ın işletim sistemleri gibi açık kaynaklı kodlara dayanıyor. Bu da ikili arasındaki işbirliğini kolaylaştırıyor.



Söz konusu satışın, en geç Ekim ayında resmen tamamlanması bekleniyor.



Bazı hava yolu şirketleri uçakta Galaxy Note 7 kullanımına yasak getirdi