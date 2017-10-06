GOOGLE'DAN 40 DİLDE ÇEVİRİ YAPABİLEN KULAKLIK
Dünyanın teknoloji devi şirketlerinden Google, 40 dilde simultane çeviri yapabilen kulaklığını tanıttı.
Dünyanın teknoloji devi şirketlerinden Google, Kaliforniya'nın San Fransisco şehrinde düzenlenen etkinlikle 40 dilde çeviri yapabilen kulaklığını tanıttı.
TERCÜMANA GEREK KALMAYACAK
Google Üretim Müdürü Justin Payne, San Fransisco Caz Merkezi'nde yeni model akıllı telefonları, mini kamera ve kulaklığı tanıttı. Tanıtımda 40 dilde çeviri yapabilen Pixel Buds adlı kablosuz kulaklık dikkat çekti. Payne'in tanıtımını gerçekleştirdiği kulaklık, tercüman olmadan 40 dilde iletişim imkanı sunuyor.
FİYATI 160 DOLAR
Bu kulaklıklar şimdilik yalnızca Google'ın akıllı telefonu Pixel modelleri ile uyumlu olarak çalışacak. Kulaklığın fiyatı ise ABD'de 160 dolar olarak belirlendi. Pixel Buds'ın Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı açıklanmadı.
Kaynak: haberinburada
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