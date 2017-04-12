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google'da fact check dönemi başlıyor

GOOGLE'DA FACT CHECK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yalan ve yanlış haberleri doğrulama sisteminden geçirerek yalan olup olmadığını belirleyen Fact Check Google tarafından ülkemizde kullanıma sunulacak.

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:41
Puan Ver : Google'da Fact Check Dönemi Başlıyor(6/10)5


Yalan ve yanlış haberleri doğrulama sisteminden geçirerek yalan olup olmadığını belirleyen Fact Check Google tarafından ülkemizde kullanıma sunulacak.



Google‘ın yalan haberleri ortaya çıkarma politikası geçtiğimiz yıl başlamıştı. Öncellikle bu konuda yani yalan haberin en yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletlerinde başlattığı fact check-bilgi doğrulama sistemini getirmişti. Brezilya'da da uygulamayı deneyen ve diğer ülkelerde de kullanımına sunacağını belirtmişti. Bu özellik sonunda Türkiye'ye geldi. Yayınlanan haberleri kısa sürede bir bilgi doğrulama sisteminden geçirerek fact checkyani doğru haber ibaresi yer alacak. Farklı bir deyişle gerçeklik kontrolünden geçti şeklinde bir yazı olacak.



Yalnız bu sistemin nasıl işleyeceği merak konusu. Son dakika haberlerin ne kadar bir sürede indexlenerek nasıl bir doğrulamadan geçeceği merak konusu. Haberlerin geç yayılması veya sistem kontrolünden geçeceği ise gecikmeli olarak belirlenmesi ihtimalleri olabilir. Google‘ın konu hakkındaki açıklaması ise şu şekilde; “Bu yeni etiket her arama sonucunda görülmeyecek ve haberlerin doğruluğunun kontrolü kesinlikle Googletarafından sağlanmayacak. Üçüncü parti olarak adlandırılan şirket ya da şahıslar bu kontrolleri sağlayarak, okuyuculara daha doğru bilgiyi ulaştırabilmek için uğraşacak.” Uygulamanın planlandığı gibi işlevsel olup olmayacağı merak konusu.



Yeni Injustice 2 videosu, hikayenin daha fazla kısmını ortaya çıkarıyor








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