Google'da çalışmak birçok kişinin hayali olsa da, çalışanlardan birinin açtığı dava her şeyin dışarıdan görüldüğü gibi olmayabileceğini ortaya koyuyor.



Google'da çalışmak birçok kişinin hayali olsa da, çalışanlardan birinin açtığı dava her şeyin dışarıdan görüldüğü gibi olmayabileceğini ortaya koyuyor.



Google'da çalışmak en kariyerli kişiden, en tecrübesiz yeni mezunlara kadar birçok insanın hayali. Ancak her ne kadar dışarıdan görüntü hoş olsa da büyük şirketlerde çalışmanın çok büyük baskılar ve zorluklar içerdiğini de göz ardı etmemek lazım. Görülen o ki Google'da yaşam dışarıdan görüldüğü kadar renkli değil.



Google'da ürün müdürü olarak çalışan ve ismini açıklamayan bir kişi ABD'de şirkete dava açtı. Açılan davada Google'ın çalışanlarının kendi aralarında bile şirket hakkındaki endişelerini ve şikayetlerini konuşmasını yasakladığı, şirket hakkında en ufak bir şeyin bile dışarıda konuşmanın yasak olduğunu ve bazı sızıntıları önlemek adına çalışanlar arasında bir şikayet programı oluşturulduğu belirtildi.



Davayı açan kişi, Google çalışanlarına imzalatılan iş sözleşmesinin eyalet yasalarına aykırı olduğu iddia edildi. Sözleşmede çalışanların Google hakkında, başka çalışanlar da dahil olmak üzere hiçbir şey söylememesi gerektiğinin yazdığı söyleniyor. Burada söz konusu şeylerin “hiçbir limit olmadan, Google ya da Google'ın işleri ile ilgili herhangi bir biçimdeki tüm bilgiler” olduğu da belirtiliyor.



Elbette ilk bakışta Google'ın iş ile ilgili bilgilerin dışarıda paylaşılmamasını istemesi normal olarak gözükebilir. Ancak davayı açan kişinin iddiasına göre durum bundan çok daha ileri seviyede. İddiaya göre çalışanların başka çalışanlara, arkadaşlarına hatta eşlerine bile çalışma koşulları, maaşlar, yöneticilerin davranışları gibi konularda konuşmaları yasak. Bunları tespit etmek için “Stopleaks” adlı bir programın oluşturulduğu ve çalışanların birbirlerini şikayet etmesinin istendiği iddia ediliyor.



Bu kurallara uymayanların işten çıkarıldığı veya ceza aldıkları da belirtilirken, şikayet programına dahil olmayanlardan da hesap sorulduğu dile getiriliyor. Google konu hakkında kısa bir açıklama yaparak iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Ancak son kararı mahkeme verecek.



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