Google, Rusya'daki anti-tekel kanunları ihlal ettiği gerekçesiyle, 6.8 milyar dolarlık cezaya çarptırıldı. Google'ın ceza almasının perde arkasındaki nedeni ise son derece ilginç.



Google, Rusya'daki anti-tekel kanunları ihlal ettiği gerekçesiyle, 6.8 milyar dolarlık cezaya çarptırıldı. Google'ın ceza almasının perde arkasındaki nedeni ise son derece ilginç.







Rusya'nın Tekel-Karşıtı yasaları, teknoloji şirketinin maddi tablosuna ciddi bir eksi yazmak üzere. Amerikalı teknoloji devinin, Rusya'da satılan tablet ve akıllı telefonlarda, iddialara göre Chrome haricindeki internet tarayıcıları yok sayması, Rusya'yı kızdırdı. Yine iddialara göre şirket, Yandex gibi internet tarayıcıları opsiyonlar arasında bile saymadı. Tüm Google tabanlı cihazlar; Chrome yüklü olarak gelirken, G. Play'de bile Yandex, tarayıcılar arasında üst sıralara tırmanamadı. Söz konusu iddialar ve anti-tekel karşıtı yasaların ihlal edildiği yönündeki ifadeler, Amerikalı teknoloji devi tarafından şiddetle yalanlandı.



Aslında ünlü firma, Rus pazarında hiç de kayda değer bir paya sahip değil. Yine de 6.8 milyar gibi bir meblağ, maddi tablolar üzerinde hoş görünmeyen bir çiziğe neden olabilir.



Amerikalı teknoloji üretici, hali hazırda Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerde de çeşitli davalarla yüzleşiyor. Yine de, henüz, şirket aleyhine “ciddi” bir karar alınmadı.



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