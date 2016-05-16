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google`a rekor ceza yolda

GOOGLE`A REKOR CEZA YOLDA

Uzun zamandır AB`nin radarında olan internet devi Google, online alışveriş aramalarında tekelini kötüye kullandığı gerekçesi ile rekor bir ceza ödemekle karşı karşıya kalabilir.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 16:37
Puan Ver : Google`a Rekor Ceza Yolda(7/10)9


Google'ın ve diğer teknoloji devlerinin pazardaki hakim pozisyonlarını kötüye kullanmalarını engellemeyi amaçlayan Avrupa Komisyonu, bu konuda ne kadar kararlı olduğunu Google'a rekor miktarda bir ceza keserek gösterebilir. İddialara göre, Google'a 3.4 milyar dolar (yaklaşık 10 milyar TL) ceza kapıda. İngiliz The Telegraph gazetesinin iddiasına göre, söz konusu cezanın miktarı henüz netleştirilmemiş olsa da AB cezası önümüzdeki ay duyurabilir.



Aynı habere göre, Google sadece para cezası ile karşı kalmayacak. Zira Avrupa Komisyonu, ceza kapsamında Google'ın internet aramalarında manipülasyon yapması da yasaklanacak.



Reuters'ın Avrupa Komisyonu'na yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, internet devi son 6 yılda komisyon ile anlaşmak için 3 defa girişimde bulundu ancak bu girişimlerin hepsi sonuçsuz kaldı.



Bugüne kadar bu alanda verilen ceza 1.1 milyar euro (yaklaşık 4 milyar TL) ile 2009 yılında Intel'e verildi.



Google'dan söz konusu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.








Etiketler: Google`a  Rekor  Ceza  Yolda    haber

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