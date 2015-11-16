Şu ana kadar telefonlarını Motorola ve LG gibi firmalara ürettiren Google'ın bundan sonra kendi telefonlarını tek başına üretebileceği belirtiliyor.



Şu ana kadar telefonlarını Motorola ve LG gibi firmalara ürettiren Google'ın bundan sonra kendi telefonlarını tek başına üretebileceği belirtiliyor.



Nexus akıllı telefon ve tablet serilerine her yıl yeni modeller ekleyen Amerikalı internet devi Google, şimdiye kadar bu telefonlarını üçüncü parti telefon üreticilerini yaptırıyordu. Bugüne kadar akıllı telefonları için Motorola, HTC Corporation ve LG Electronics gibi firmalarla birlikte çalışan Google, bundan sonra kendi telefonlarını kendi üretmek istiyor.



Akıllı telefonlarını başka firmalara ürettirmenin uzun vadede verimli olmayacağına karar veren Google'ın bir sonraki Android akıllı telefonunu tek başına geliştirebileceği söyleniyor. İnternet devi şimdilik bir telefonu sıfırdan üretmeye yetecek imkanlara sahip olmasa da, önümüzdeki dönemde bu alana önemli yatırımlar yapılması bekleniyor.



Kendi bünyesinde yer alan Motorola'yı geçtiğimiz yıl Çinli teknoloji devi Lenovo'ya satan Google'ın, kendi akıllı telefonlarını kendi üretmek için yeniden bir telefon firmasını bünyesine katabileceği de söylentiler arasında.



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