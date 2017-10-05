Apple'ın yeni telefonları iPhone X ve iPhone 8'i tanıtmasının ardından ABD'li teknoloji devi Google da, yeni akıllı telefon modelleri Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile yeni ürünlerini tanıttı.

5 VE 6 INCH BOYUTLARINDA

Kaliforniya eyaletinde yapılan sunumda, yeni telefon modellerinden Pixel 2'nin 5 inch (12,7 cm) AMOLED ekrana ve 1920x1080 çözünürlüğe, Pixel 2 XL'nin de 6 inch (15,2 cm) pOLED ekrana ve 2880x1440 çözünürlüğe sahip olduğu belirtildi.

PİYASADAKİ EN İYİ KAMERALARA SAHİP

Sunumda, her iki modelin 12.2 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kameraya sahip olduğu kaydedilirken, kamera kalitesi değerlendirme kuruluşu DxOMark'ın verilerine göre, yeni modellerin kameralarının 100 üzerinden 98 puan alarak, cep telefonu piyasasında en yüksek puana sahip olduğu vurgulandı.

SUYA KARŞI DAYANIKLI

Her iki telefon modelinin 15 dakikalık hızlı şarj ile 7 saat pil ömrüne ulaşabildiğine dikkatin çekildiği sunumda, telefonların suya ve toza karşı dayanıklı olduğunun ve arka taraflarında parmak izi okuyucu bulunduğunun altı çizildi.

4 GB RAM

Sunumda, 4 GB RAM ile 64 GB veya 128 GB hafızaya sahip telefonların, Snapdragon 835 işlemci ve Android Oreo işletim sistemiyle donatıldığı bilgisi paylaşıldı.

ORTAM ÇALAN MÜZİK HAKKINDA BİLGİ VERİYOR

Telefonların, "Always-on-Display" özellikleri sayesinde ekranlarının kapalı olduğu sırada saat, tarih, kalan pil ömrü ve ortamda çalan müzik bilgilerini kullanıcılara gösterdiği bilgisine yer verilen sunumda, "Active Edge" teknolojisi sayesinde telefonların kenarlarına dokunarak kullanıcıların "Google Assistant"a komut verebileceği de kaydedildi.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİ DESTEKLİYOR

Sunumda, her iki telefonun "Augmented Reality" (Arttırılmış Gerçeklik) teknolojisini desteklediğine işaret edilirken, kullanıcıların "AR Stickers" ile fotoğraflarına ve videolarına animasyonlar ekleyebilecekleri vurgulandı.

GOOGLE ARAM MOTORU İLE TAM UYUMLU

Sunumda ayrıca, "Smart Lens" teknolojisi sayesinde her iki telefonun kameralarıyla çekilen fotoğraflardaki bilgileri internette araştırabilecek kullanıcıların, fotoğraflardaki yer, dizayn ve diğer bilgilere Google'ın arama motoru sayesinde ulaşabileceğinin altı çizildi.

İŞTE YENİ MODELLERİN FİYATLARI

Siyah, beyaz veya açık mavi renklere sahip olan Pixel 2'nin 649 dolardan (2 bin 320 lira), siyah ve siyah/beyaz renklere sahip olan Pixel 2 XL'nin de 849 dolardan (3 bin 34 lira) piyasaya sunulacağı bildirildi.

Ayrıca, iki modelden birini satın alacak kullanıcıların ücretsiz olarak Google Photos ve Google Drive'dan faydalanabileceği ve fotoğraflarını buralara yükleyerek telefonlarında hafıza sorunu yaşamayacakları bilgisi de paylaşıldı.

YENİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR MODELLERİ DE TANITILDI

Google ayrıca, ilk sesli komut fonksiyonuna sahip olan yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı.

Firmanın yeni dizüstü bilgisayarı Google Pixelbook'un 10 milimetre inceliğe ve 1 kilogram ağırlığa sahip olduğunun vurgulandığı sunumda, ürünün 12.3 inch (312,4 cm) ve 235 ppi Quad HD LCD ekranının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Sunumda, Intel Core i5 veya i7 işlemciye sahip olan ürünün 16 GB RAM ve 512 GB hard disk kapasitesine kadar yükseltilebileceği kaydedilirken, ürünün dizüstü bilgisayar veya tablet şeklinde de kullanabileceği vurgulandı.

ÇİZİM KALEMİYLE UYUMLU

Chrome OS işletim sistemine sahip ürünün ayrıca, "Google Pixelbook Pen" adlı akıllı kalemle de uyumlu olduğu ve kullanıcıların bu kalemle yazı yazma, çizim yapma ve düzenleme gibi işlemler yapabileceği belirtildi.

Google Pixelbook'un 999 dolardan (3 bin 570 lira) başlayan fiyatlarla, Google PixelBook Pen'in ise 99 dolardan (354 lira) satışa sunulacağı bildirildi.

KABLOSUZ KULAKLIK VE AKILLI EV SİSTEMLERİ

Google, sanal gerçeklik, kulaklık ve akıllı ev ürünlerini de tanıttı.

"Google Daydream View" adlı "Virtual Reality" (sanal gerçeklik) gözlüğünün 99 dolardan (354 lira) piyasaya sunulacağı belirtildi.

Sunumda, "Google Pixel Buds" adlı yeni kablosuz kulaklıklarının, kullanıcılara kendi dilleriyle başka diller arasında "gerçek zamanlı" çeviri yapabileceği vurgulandı ve ürünün 159 dolardan (568 lira) satılacağı kaydedildi.

"Google Clips" adlı yeni taşınabilir cep kamerasının ise 249 dolardan (890 lira) piyasa sunulacağı aktarıldı.

Sunumda ayrıca, sesli komutları anlayabilen, cevap verebilen ve müzik çalabilen akıllı ev asistanlarından Google Home Mini'nin 49 dolardan (175 lira), Google Home'un 129 dolardan (461 lira), Google Home Max'in de 399 dolardan (bin 426 lira) satılacağı bildirildi.

Kaynak: haberinburada