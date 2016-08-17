Mobil pazarda en çok tercih edilen işletim sistemlerinden birine sahip olan Google, bu seferde hem entegre hem mobil hem de masaüstü bütünlüğünü sağlayacak bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor.



Mobil pazarda en çok tercih edilen işletim sistemlerinden birine sahip olan Google, bu seferde hem entegre hem mobil hem de masaüstü bütünlüğünü sağlayacak bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor.



Teknoloji sektörüne internet arama motoruyla adım atan Google, Android işletim sistemiyle mobil dünyanın en büyük lideri konumuna geldi. Daha sonra birçok alanda yatırım yapan firma son olarak oldukça farklı bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Google Fuchsia adı verilen bu işletim sistemiyle masaüstü sistemler için Linux kullanıcıların yaşadığı dezavantajları ortadan kaldırmak amaçlanıyor.



Google Fuchsia projesi tamamen sıfırdan yaratılmış bir proje olma özelliğine sahip. İşletim sistemine Magenta adlı bir çekirdek dahil. Magenta temelinde ise bazı entegre sistemlerde bulunan mini bir işletim sistemi dahil bulunuyor. Bu yeni işletim sisteminin en büyük özelliği esnekliği ile entegre işletim sistemlerine dahil olmasının yanında mobil ve masaüstüne de uyarlanabilmesi olanağı. . Sistem 32-bit ve 64-bit ARM ile 64-bit masaüstü işlemcilerle uyum içinde hareket edebiliyor.



Bu yeni işletim sisteminin kullanıcı arayüzü Flutter adındaki mobil uygulama geliştirmek üzere olan açık kaynak kod havuzuyla vücut bulmakta.



Şu an geliştirilme aşamasında olan bu işletim sisteminin ne zaman çıkacağı hakkında ise henüz net bir bilgi mevcut değil.