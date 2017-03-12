GOOGLE: WİKİLEAKS'İN ORTAYA ÇIKARDIĞI AÇIKLARI ZATEN KAPATMIŞTIK
Wikileaks'in sızdırdığı Vault 7 dosyaları teknoloji dünyasında da şok etkisi yarattı. Belgelerde adı çıkan şirketlerden biri olan Google, yayınladığı açıklama ile kendisini savundu.
Bildiğiniz gibi son günlerde tüm dünya Wikileaks'in sızdırdığı CIA dosyalarını konuşuyor. Amerikan istihbarat ajansının tüm dünyada insanları yasadışı şekilde dinlediğini ve takip ettiğini ortaya çıkaran bu belgeler tüm dünyada büyük tepki gördü. Bu belgelerde bahsi geçen firmalardan biri de Google'dı. Sızdırılan belgelere göre Google'ın popüler işletim sistemi Android, CIA tarafından hacklenmişti. Bu da CIA'in istediği Android telefonu dinleme cihazına dönüştürmesini mümkün hale getiriyordu.
Bu sızıntıların ardından kendisini merceğin altında bulan Google, Wikileaks'in bu sızıntıları ile ilgili bir açıklama yayınladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Wikileaks'in Vault 7 belgelerinde ortaya çıkardığı açıkların birçoğu Google tarafından zaten kapatılmış. Hem Android hem de Google Chrome'daki açıkların yayınlanan güncellemeler ile kapatıldığı söyleniyor. Ancak son günlerde ortaya çıkan tüm bu bilgilerden sonra insanların Google'a ve adı geçen diğer firmalara güvenmesi biraz daha zor olacak gibi duruyor.
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