

İddialara göre Google, Waze Carpool (ortak araç kullanımı) hizmetini genişletmeyi planlıyor. Bu da arama devini, Uber ve Lyft'in doğrudan rakibi yapmakta.







Bu söylenti, The Wall Street Journal ile konuşan, konuyla alakalı ama ismi verilmeyen bir kişiden gelmekte. Google, bu yılın başlarında Waze Carpool için bir pilot program başlatmıştı ancak bu program, sadece San Francisco Bay Area'daki birkaç bin çalışana sunulmaktaydı. Hizmet, işe giderken ve işten dönerken insanların araç bulmalarına yardımcı olmayı ve yoldan fazlalık araçları kaldırarak trafik tıkanıklığını azaltmayı hedefliyor.







Eğer WSJ'nin duyumu doğru ise, Google'ın Waze Carpool hizmeti San Francisco Bay Area'daki herkesin bu güz mevsiminde sürücü veya yolcu olmalarına imkan tanıyacak. Kaynak kişinin söylediğine göre de eğer program başarılı olursa hizmet diğer şehirlere de genişleyecek.







Fiyatlar şu anda mil başına (yaklaşık 1.6 km) 54 sent bedeline sahip ve bu da hizmeti diğer araç paylaşımı seçeneklerinden çok daha ucuz yapmakta. Ayrıca Google elde edilen kardan da herhangi bir pay almamakta. Buna karşılık Uber'in fiyatı, isteğin boyutuna ve yolcuların istedikleri araç tiplerine göre geniş bir aralık içerisinde değişebilmekte.