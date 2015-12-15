

Google, resmi blog sayfalarından birinden yeni bir özellik duyurdu. Artık Google Wallet kullanan kullanıcılar, birbirlerine para gönderebilecek. Google Wallet'ın para gönderme özelliğine ilişkin bilgiler haberimizde.



Android işletim sistemi için uzun zamandır kullanılan Google Wallet uygulaması güncellendi. Uygulamaya eklenen yeni bir özellik büyük ölçüde dikkat çekici. Google Commerce Blog isimli sayfada resmi olarak duyurulan güncelleme ile Google Wallet kullanıcıları kendi aralarında para transferi yapabilecek. Üstelik bu işlemi yapmak için e-posta adresine bile gerek yok. Sadece telefon numarası üzerinden karşı tarafa para göndermek mümkün olarak. Uygulama, bu eşleşmeyi tıpkı WhatsApp gibi telefon numaraları üzerinden yapıyor. Paypal gibi e-posta hesaplarına ihtiyaç duymuyor.



Söz konusu özellik sadece Android ile sınırlı kalmayacak. iOS platformundaki Google Wallet uygulamasına da bu özellik birkaç gün içerisinde gelecek. Bu yenilik akıllara direkt olarak Android Pay ödeme sistemini getiriyor. Google, Android Pay ödeme sistemini bu şekilde çok daha kullanışlı hale getirmek istiyor olabilir. İnternet üzerinden para göndermeyi kolaylaştırmak ve pratikleştirmek noktasında Google Wallet oldukça kullanışlı olacaktır.



Android Pay'in duyurulmasıyla birlikte geleceği sorgulanan Google Wallet bu şekilde kullanılmaya devam edilecek. İlerleyen zamanlarda iki uygulamanın tüm özelliklerinin tek bir uygulama çatısı altında toplanması da söz konusu olabilir.



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