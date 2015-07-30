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google, vejetaryen hamburger firmasını satın alıyor!

GOOGLE, VEJETARYEN HAMBURGER FİRMASINI SATIN ALIYOR!

Vejetaryenlik çoğu kişiye garip gelse de, insanoğlunun et obur bir canlı olmadığı, ancak tarihsel gelişimi sırasında yaşadığı travmatik olaylar nedeniyle et oburluğa geçiş yaptığını gösteren önemli bilimsel çalışmalar var.

Tarih : 30 Temmuz 2015, 09:34
Puan Ver : Google, Vejetaryen Hamburger Firmasını Satın Alıyor!(6/10)5


Google, vejetaryen hamburger firmasını satın alıyor!



Vejetaryenlik çoğu kişiye garip gelse de, insanoğlunun et obur bir canlı olmadığı, ancak tarihsel gelişimi sırasında yaşadığı travmatik olaylar nedeniyle et oburluğa geçiş yaptığını gösteren önemli bilimsel çalışmalar var. 



Ancak, eğitim seviyesinin yükseldiği toplumlarda bilinçli vejetaryenlik seçiminin giderek yükseldiğini fark eden Google, bu alanda avantaj elde ederek, vejetaryenlerin çok zor bulduğu ürünleri satmaya başlamak için, gözünü vejetaryen hamburger firmasına dikti.



Google'ın, tamamen sebze ve peynir üzerine ürünler geliştiren Impossible Foods isimli fast food startup'ını satın almak üzere 200 ile 300 milyon dolarlık fon ayırdığının duyulması, teknoloji ve fast food pazarında büyük ilgi uyandırdı. Et görünümlü ve et tadında hamburgerler üretebilmeyi başaran Impossible Burger, köftelerini aslında pirinç, bulgur, tahıl, sebze ve peynir gibi malzemelerin karışımından üretiyor.



Diğer bir deyişle, ABD'li bu küçük startup,  Anadolu'nun çok bilinen bulgur köftesini keşfetmiş olabilir ve bunu şimdi Google'a 300 milyon dolara satacak gibi görünüyor.



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Etiketler: Google  Vejetaryen  Hamburger  Firmasını  Satın  Alıyor    haber

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