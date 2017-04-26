Nexus 6'da yaşanan bootloop ve batarya sorunları Google'ı sıkıntıya soktu. Telefonun üreticisi olan Huawei de bu sıkıntılardan nasibini aldı.



Nexus 6'da yaşanan bootloop ve batarya sorunları Google'ı sıkıntıya soktu. Telefonun üreticisi olan Huawei de bu sıkıntılardan nasibini aldı.



Google'ın 2015 yılında satışa çıkardığı akıllı telefonu Nexus 6P şirketin başını bir hayli ağrıtacak gibi duruyor. Üstelik 6P yüzünden sıkıntıya girecek tek şirket Google olmayacak. Telefonu üreten Çinli telefon üreticisi Huawei de topun ağzında. Nexus 6P'da yaşanan bootloop ve batarya boşalma sorunlarından dolayı telefonu kullanamaz hale gelen insanlar, bir araya gelerek Google ve Huawei'ye dava açtı.



Google ve Huawei'ye karşı açılan bu davada, telefonun sonsuz bir bootloop döngüsüne girdiği ve bu yüzden kullanılamaz hale geldiği iddia ediliyor. Bir süredir gündemde olan bu bootloop sorunları sonunda Google'ı bir toplu dava ile karşı karşıya bıraktı.



Çünkü kullanıcılar bir türlü düzeltilemeyen bu sorunun Google'ın hatasından dolayı kaynaklandığını iddia ediyor. Üstelik davacılara göre Google garanti süresi dolmamış telefonları düzeltme konusunda gerekli adımları atmadı. Servise götürüldüğünde düzeltildiği söylenerek geri verilen birçok telefon yine bootloop sorunları yaşamış.



Ayrıca bazı kullanıcılar da telefonun bataryasının kendi kendisine boşalmasından şikayetçi. Ne Google ne de Huawei bu sorunları henüz resmi olarak kabul etmedi. Ancak açılan bu yeni dava ile birlikte iki şirket bu sorunlar yüzünden sorumluluk almak zorunda kalabilir.



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