

Teknoloji ve yazılım devi Google, ücretsiz müzik servisini duyurdu.



Başta Spotifyolmak üzere özellikle mobil müik konusunda yeni bir kategori açmış firmaların potansiyelinin farkında olan Apple, bu alanı boş bırakmayarak Apple Music'i duyurmuştu.



Spotifybaşta olmak üzere özellikle mobil müzik konusunda yeni bir kategori açmış firmaların potansiyelinin farkında olan Apple, bu alanı boş bırakmayarak WWDC 2015 geliştirici konferansında yeni Apple Musicservisini duyurdu. Resmi tanıtımın öncesinde beklentiler zaten biliniyordu. Ancak en büyük merak ise şirketin Spotifyile nasıl bir fiyat rekabetine gireceği yönündeydi. Apple'ın fiyatları ve beta sürecindeki uygulaması tartışılırken, Googlecephesinden şaşırtıcı bir hamle geldi.



Google'ın tanıtımını gerçekleştirdiği Google Play Musicservisi şirketten beklendiği üzere ücretsiz kullanıma vurgu yapıyor. Reklam destekli ücretsiz Play Musicservisi, Spotifygibi servislerin reklam ağında farklılık gösteriyor.



İlk olarak belirtilmesi gereken nokta şu an için ücretsiz olan kullanımlarda, hazırlanmış olan oynatma listelerine erişmenin mümkün olacağı. Bu da demek oluyor ki, ücretsiz kullanımlarda oynatma listesi oluşturmak mümkün olmayacak. Bu kullanımlarda da Google'ın başlıca gelir modeli olan özelleştirilmiş reklamlar ön plana çıkacak. Ancak yapılan açıklamada en dikkat çeken nokta ise reklamların kullanıcı deneyimine etkisi.



Teknoloji devinin yaptığı açıklamada ücretsiz müzik servisini kullanan kullanıcıların, aat başı sadece 6 adet reklam geçmesine imkan sağlanacağı belirtildi. Yani bir kullanıcı bir saat içerisinde 6 farklı reklamı geçtikten sonra, reklamları izlemek zorunda kalmayacak.



Google'ın uygulamaya sürdüğü bu strateji ile daha şimdiden eleştirilere maruz kalırken, eleştirilere cevap olarak ise abonelik sistemi öne sürülüyor. Diğer firmalarda olduğu gibi abonelik sağlayan kullanıcılar reklamlardan kurtulduğu gibi, hazırlanmış oynatma listeleri ile de kısıtlanmış olmaktan kurtuluyor. Ayrıca kendi listelerini oluşturup, çevrimdışı dinleme olanağı elde edecekler.



Henüz bütün soru işaretleri Play Musicservisi için giderilmiş değil. 30 Haziran tarihinde resmi olarak yayına başladıktan sonra, gerekli cevapları net olarak elde etmem mümkün olacaktır.