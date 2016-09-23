

Teknoloji dünyası bir satın alma iddiası ile çalkalanıyor.







Consumer News and Business Channel'ın (CNBC) şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, internet devi Google, Twitter ile resmi görüşmelere başladı.







Söz konusu görüşmelerin sosyal medya devinin satışı ile ilgili olacağı sıklıkla dile getirirlen iddiaların başında.







Başka bir iddiaya göre, söz konusu görüşme iki şirketin bir ortaklığını kapsıyor. Söz konusu iddialar ile ilgili Twitter veya Google'dan henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak özellikle Twitter hisselerinde son dönem yaşanan para girişi ve fiyat artışı iddiaları doğular nitellikte.