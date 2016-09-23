GOOGLE, TWİTTER'I SATIN ALIYOR İDDİASI
Teknoloji dünyasında flaş gelişme. Google'ın Twitter'i satın almak için adım atmaya hazırlandığı konuşuluyor. İşte gelişmeler...
Teknoloji dünyası bir satın alma iddiası ile çalkalanıyor.
Consumer News and Business Channel'ın (CNBC) şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, internet devi Google, Twitter ile resmi görüşmelere başladı.
Söz konusu görüşmelerin sosyal medya devinin satışı ile ilgili olacağı sıklıkla dile getirirlen iddiaların başında.
Başka bir iddiaya göre, söz konusu görüşme iki şirketin bir ortaklığını kapsıyor. Söz konusu iddialar ile ilgili Twitter veya Google'dan henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak özellikle Twitter hisselerinde son dönem yaşanan para girişi ve fiyat artışı iddiaları doğular nitellikte.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar