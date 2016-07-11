

Google, stream video teknolojileri konusunda hizmet veren Anvato'yu satın aldığını duyurdu.



Anvato, Bilkent Üniversitesi mezunu Alper Turgut isimli genç Türk mühendisin 2007 yılında ABD'de kurduğu bir şirket ve müşterileri arasında ABD'nin en önemli medya kuruluşları yer alıyor. Ücretli TV yayınlarının bel kemiğini oluşturan önemli teknolojileri ve alt yapı olanaklarını sunan Anvato sayesinde artık Food Network, Fox, Fusion, NBC Universal, Style ve Telemundo gibi ABD'nin önemli medya kuruluşları Google'ın müşterisi haline geliyor.



İnternet devinin CEO'su Sundar Pichai ise Anvato'nun teknoloji birikimi sayesinde hem video teknolojilerinde hem de bulut sistemlerinde önemli avantajlar elde edeceklerinin altını çiziyor. İnternet devi, Anvato teknolojileri sayesinde, her türlü mobil cihazda istenilen her video içeriğin, istenilen zamanda izlenmesini sağlayacak pratik servisleri hayata geçirebilecek.



Anvato'nun ne kadara satıldığına dair henüz açıklama yapılmadı ancak satışın milyar dolarlar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.



