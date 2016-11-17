

Google tarafından yeni bir güncelleme ile tekrar gündeme gelen Google Translate dikkatleri üzerine çekti. Yapılan yeni güncelleme ile birlikte Google Translate'te aranan kelimeler ve cümleler daha net çevriliyor. Google Translate'in geliştirdiği bu yeni sürümü ile bir çok farklı dilde çeviriler için daha elverişli hale geldi.



Google Translate'e geçtiğimiz günlerde gelen güncelleme, artık Türkçeyi de kapsıyor. Google Translate'in geliştirilen son hali ile çevirilerin artık daha başarılı olduğu düşünülüyor. Özellikle sosyal medyadan gelen pozitif yorumlar Google Translate'in önceki haline göre daha iyi durumda olduğunun sinyalini veriyor.







Google, Translate uygulamasına büyük bir güncelleme yapmış durumda. Firma artık yedi dilin tercümeleri için sinirsel makine tercümesi olarak adlandırılan yeni teknolojiyi kullanmakta ve bu teknoloji, bilgisayarlar tarafından yapılan çevirileri, insan çevirilerine benzetmeye çalışmakta ve sonuçları çok daha doğru ve anlaşılır olmakta.







Firma, daha önce Eylül ayında Çin'den İngilizceye çeviriler için bu teknolojiyi kullanmaya başlamıştı ve artık İngilizce ile Fransızca, Almanca, İspanyolca, Japonca, Korece ve Türkçe arası çeviriler için kullanmakta. Çince ile beraber bu diller, firmanın söylediğine göre Google Translate'te yapılan çevirilerin üçte birinden fazlasını oluşturmakta.







kaynak:hürriyet