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google translate telefonlara da tercüman oluyor

GOOGLE TRANSLATE TELEFONLARA DA TERCÜMAN OLUYOR

Artık telefonunuza yabancı dilde bir mesaj geldiğinde bu mesajın üzerine tıklayarak tek bir tuşla çevirisini görebileceksiniz.

Tarih : 18 Aralık 2015, 14:32
Puan Ver : Google Translate Telefonlara Da Tercüman Oluyor(7/10)8


Google'ın çeviri uygulaması Google Translate, çok yakında tüm telefonları tercümana çevirecek.



Google'ın ürün yönetimi başkanı Caesar Sengupta'nın Hindistan'da düzenlenen etkinlikte tanıttığı “Tap to Translate” özelliği ile telefonunuza yabancı dilde bir mesaj geldiğinde bu mesajın üzerine tıklayarak tek bir tuşla çevirisini görüntüleyebiliyorsunuz.



Uygulamanın bir diğer önemli avantajı ise kendi dilinizde yazdığınız bir mesajı olduğu gibi istediğiniz dile çevirecek olması. Yani bir SMS veya Whatsapp mesajında Türkçe yazdığınız bir iletiyi anında başka bir dile çevirebileceksiniz.








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