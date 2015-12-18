GOOGLE TRANSLATE TELEFONLARA DA TERCÜMAN OLUYOR
Artık telefonunuza yabancı dilde bir mesaj geldiğinde bu mesajın üzerine tıklayarak tek bir tuşla çevirisini görebileceksiniz.
Google'ın çeviri uygulaması Google Translate, çok yakında tüm telefonları tercümana çevirecek.
Google'ın ürün yönetimi başkanı Caesar Sengupta'nın Hindistan'da düzenlenen etkinlikte tanıttığı “Tap to Translate” özelliği ile telefonunuza yabancı dilde bir mesaj geldiğinde bu mesajın üzerine tıklayarak tek bir tuşla çevirisini görüntüleyebiliyorsunuz.
Uygulamanın bir diğer önemli avantajı ise kendi dilinizde yazdığınız bir mesajı olduğu gibi istediğiniz dile çevirecek olması. Yani bir SMS veya Whatsapp mesajında Türkçe yazdığınız bir iletiyi anında başka bir dile çevirebileceksiniz.
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