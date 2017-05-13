Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

google taimen ilk kez görüldü

GOOGLE TAİMEN İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Google'ın bu yıl çıkaracağı yeni Pixel modellerinden biri Geekbench performans testinde görüldü. Telefon Google Taimen kod adıyla benchmark testine girdi.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 14:20
Puan Ver : Google Taimen İlk Kez Görüldü(9/10)8


Google'ın bu yıl çıkaracağı yeni Pixel modellerinden biri Geekbench performans testinde görüldü. Telefon Google Taimen kod adıyla benchmark testine girdi.



Bildiğiniz gibi Google'ın bu yıl üç yeni Pixel telefon çıkarması bekleniyor. Bu telefonlardan biri olan Pixel 3, dün çıkan haberlerde ortaya çıkmış ve telefonu LG'nin üreteceği iddia edilmişti. Bugün ise başka bir Pixel telefon daha gün yüzüne çıktı. Bu kez de Google'ın yeni telefonlarından biri benchmark testinden geçerken görüldü.



Geekbench performans testinde görülen bu yeni Pixel modeli Google Taimen kod adını taşıyor. Telefon Android'in son sürümü olan Android O işletim sistemiyle çalışıyor. Bildiğiniz gibi Google genelde Android'in yeni sürümlerini ilk olarak kendi telefonlarında kullanıyor.



Geekbench testindeki bilgilere göre Taimen'de 4 GB RAM ve 1.9GHz sekiz çekirdekli işlemci yer alacak. Bu işlemcinin Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemci seti olması bekleniyor. Taimen'in phablet sınıfı bir telefon olacağı tahmin ediliyor.



Samsung, SM-W2017 ile nostalji rüzgarları estiriyor








Etiketler: Google  Taimen  İlk  Kez  Görüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER