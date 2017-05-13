

Google'ın bu yıl çıkaracağı yeni Pixel modellerinden biri Geekbench performans testinde görüldü. Telefon Google Taimen kod adıyla benchmark testine girdi.



Bildiğiniz gibi Google'ın bu yıl üç yeni Pixel telefon çıkarması bekleniyor. Bu telefonlardan biri olan Pixel 3, dün çıkan haberlerde ortaya çıkmış ve telefonu LG'nin üreteceği iddia edilmişti. Bugün ise başka bir Pixel telefon daha gün yüzüne çıktı. Bu kez de Google'ın yeni telefonlarından biri benchmark testinden geçerken görüldü.



Geekbench performans testinde görülen bu yeni Pixel modeli Google Taimen kod adını taşıyor. Telefon Android'in son sürümü olan Android O işletim sistemiyle çalışıyor. Bildiğiniz gibi Google genelde Android'in yeni sürümlerini ilk olarak kendi telefonlarında kullanıyor.



Geekbench testindeki bilgilere göre Taimen'de 4 GB RAM ve 1.9GHz sekiz çekirdekli işlemci yer alacak. Bu işlemcinin Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemci seti olması bekleniyor. Taimen'in phablet sınıfı bir telefon olacağı tahmin ediliyor.



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