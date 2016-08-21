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google, start-up'lar için yeni bina açtı

GOOGLE, START-UP'LAR İÇİN YENİ BİNA AÇTI

Google, kendi bünyesinde hayata geçecek start-up'ların çalışmalarını tek bir merkezde toplaması için San Fransisco'da yeni bir bina açtı.

Tarih : 21 Ağustos 2016, 12:37
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1300 metre karelik yeni ofis, Google Launchpad Accelerator programına dahil olan Startup'ların ofis ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak. Accelerator programından başarılı ürünler ve satış sözleşmeleri ile ayrılan start-up'lar ise kendileri için özel ofislere ve binalara çıkabilecekler.



San Francisco'nun kalbindeki yeni ofis aynı zamanda Google'ın önemli toplantıları için de kullanılacak. Bunların arasında Codelabs, Design Sprints ve Tech Talks toplantıları da bulunuyor. Ayrıca Google'ın geliştiriciler gruplarıyla yapacağı buluşmalar da bu mekanda gerçekleşecek.



Google'ın blogunda konuyla ilgili yayınladığı açıklamada ise söz konusu yeni ofiste Brezilya, Meksika,  Endonzeya ve Hindistan'dan gelen startup'ların yer alacağı vurgulanıyor ve bu ofisin, Silikon Vadisi ile dünyadaki diğer pazarlar arasında bir köprü oluşturacağının altı çiziliyor.








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