

Teknoloji devi Google, şarkı sözlerini üçüncü parti sitelerin elinden kurtarmak için yeni özelliğini duyurdu. Önümüzdeki dönemde hayata geçmesi planlanan projeye göre, bundan böyle sevdiğimiz sanatçılara ait şarkı sözleri arama sonuçlarında Google tarafından listelenecek.







Hepimiz hoşumuza giden muhteşem parçaların şarkı sözlerine bakmışızdır. Bizlerde duvara çarpma hissi yaratan şaheserler bazen tatlı bir melodi olurken çoğunlukla da vurucu cümleler halinde içimize işler. Baktığımız şarkı sözlerini üçüncü parti sitelerin hakimiyetinden kurtarıp daha legal bir görünüme kavuşturma misyonunda olan Google, 4000'den fazla yayıncıyla anlaşmalı LyricFind ile anlaştı. Anlaşmaya göre Google ve LyricFind, lisanslı şarkı sözlerini arama motoru sonuçlarında karşımıza çıkaracak.







LyricFind CEO'su Darryl Ballantyne konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şarkı sözlerinin derinliği ve kalitesini artırmak için Google ile anlaştığımız için çok mutluyuz. Daha geniş bir kitleye ulaşmak ve hızlı bir hizmet vermek için artık birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı. LyricFind'ın küresel anlamda şarkı sözlerine yasal bir altyapı oluşturmak istediğine de değinen Ballantyne, Google ile birlikte çalışacak daha da güçleneceklerine vurgu yaptı.







Şimdilik Birleşik Devletler'e açılan proje ilerleyen dönemlerde tüm dünyaya yayılacak.