O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

google, sanal gerçeklik projesinden vazgeçti mi?

GOOGLE, SANAL GERÇEKLİK PROJESİNDEN VAZGEÇTİ Mİ?

Dün, teknoloji dünyasının en önemli yayın organlarında fısıldanan, Google'ın, “Virtual Reality” projesinden vazgeçtiği iddiaları bambaşka bir boyut kazandı.

Tarih : 18 Temmuz 2016, 11:46
Puan Ver : Google, Sanal Gerçeklik Projesinden Vazgeçti Mi?(9/10)6


Dün, teknoloji dünyasının en önemli yayın organlarında fısıldanan, Google'ın, “Virtual Reality” projesinden vazgeçtiği iddiaları bambaşka bir boyut kazandı.



Amerika Birleşik Devletlerinin en büyük bilişim sitelerinden Recode, dün (15 Temmuz 2016) yayınladığı makalede, şirketin VR (Virtual Reality-Sanal Gerçeklik Gözlükleri) projesinden vazgeçtiğini savunmuş ve bunu Google'ın ismi açıklamayan yöneticilerinden birinin ifadelerine dayandırmıştı. Bu fazlasıyla garipti, zira günümüzden sadece iki ay önce, 10 Mayıs'ta şirket, IO organizasyonunda adeta gövde gösterisi yapmış ve VR'nin geleceğinde kendilerinin, çok özel bir rolü olacağını iddia etmişti.





 



Ne var ki, Engadget isimli bilişim sitesine açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yönetici bunu yalanladı ve çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Bu noktadaki tuhaflık ise, neden söz konusu yöneticinin ismini gizlediği… Sonuçta şirketin, bir proje için devam kararı aldığı açıklanıyor.



Spekülasyonları bir kenara atarsak; Amerikalı teknoloji devi Daydream (Oldukça manidar bir kelime, dilimizde ‘hayal' anlamına geliyor ) projesi, söylentilere göre aktif olarak devam ediyor. Hatta Google, birkaç ofiste çalışma yapıyor ve bu ofislerin her biri ellişer kişilik ekiplerden oluşuyor.



Şirketin sözcüleri ise konuyla ilgili yorum yapmayı, şu raddede reddediyor. Bu ret edişten ne tür bir anlam çıkaracağımıza, “şimdilik” emin değiliz. Lakin, her an büyük bir sürprizle karşılaşabiliriz.



Maalesef söz konusu belirsizlik ortamında, VR kitlerinin ne zaman satışa sunulacağı belirsiz.



Polisten, Pokemon GO Kanunları!








Etiketler: Google  Sanal  Gerçeklik  Projesinden  Vazgeçti  Mi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER