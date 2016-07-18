

Dün, teknoloji dünyasının en önemli yayın organlarında fısıldanan, Google'ın, “Virtual Reality” projesinden vazgeçtiği iddiaları bambaşka bir boyut kazandı.



Amerika Birleşik Devletlerinin en büyük bilişim sitelerinden Recode, dün (15 Temmuz 2016) yayınladığı makalede, şirketin VR (Virtual Reality-Sanal Gerçeklik Gözlükleri) projesinden vazgeçtiğini savunmuş ve bunu Google'ın ismi açıklamayan yöneticilerinden birinin ifadelerine dayandırmıştı. Bu fazlasıyla garipti, zira günümüzden sadece iki ay önce, 10 Mayıs'ta şirket, IO organizasyonunda adeta gövde gösterisi yapmış ve VR'nin geleceğinde kendilerinin, çok özel bir rolü olacağını iddia etmişti.











Ne var ki, Engadget isimli bilişim sitesine açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yönetici bunu yalanladı ve çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Bu noktadaki tuhaflık ise, neden söz konusu yöneticinin ismini gizlediği… Sonuçta şirketin, bir proje için devam kararı aldığı açıklanıyor.



Spekülasyonları bir kenara atarsak; Amerikalı teknoloji devi Daydream (Oldukça manidar bir kelime, dilimizde ‘hayal' anlamına geliyor ) projesi, söylentilere göre aktif olarak devam ediyor. Hatta Google, birkaç ofiste çalışma yapıyor ve bu ofislerin her biri ellişer kişilik ekiplerden oluşuyor.



Şirketin sözcüleri ise konuyla ilgili yorum yapmayı, şu raddede reddediyor. Bu ret edişten ne tür bir anlam çıkaracağımıza, “şimdilik” emin değiliz. Lakin, her an büyük bir sürprizle karşılaşabiliriz.



Maalesef söz konusu belirsizlik ortamında, VR kitlerinin ne zaman satışa sunulacağı belirsiz.