Android işletim sistemine yeni özellikler Google tarafından yayınlanmaya devam ediyor. Android 5.0 Lollipop ile birlikte son olarak yeni bir saat uygulaması sunulmuştu. Nexus ve Android One cihazlar ile birlikte gelen bu uygulama gelişmiş özellikleri de beraberinde getiriyor.



Android işletim sistemine yeni özellikler Google tarafından yayınlanmaya devam ediyor. Android 5.0 Lollipop ile birlikte son olarak yeni bir saat uygulaması sunulmuştu. Nexus ve Android One cihazlar ile birlikte gelen bu uygulama gelişmiş özellikleri de beraberinde getiriyor.



Google'ın Android 5.0 Lollipop ile birlikte duyurmuş olduğu ilk Google Saat uygulamasına kıyasla farklı değişikliklerin yapıldığı yeni saat uygulaması, saat ve kronometre gibi ikonlar ile birlikte dinamik bir kullanım sunuyor.



Basit bir saat uygulaması ile kıyaslandığı zaman Google Saat uygulaması, gri, mavi ve mor renkleri ile dikkatleri çekmeyi başarıyor. Gün içerisinde açık renkli olan saatin arayüzü akşam saatlerine doğru hava ile birlikte daha koyu bir hale gelmeye başlıyor.



Google'ın uzun süredir geliştirmeye devam ettiği uygulaması Android 4.4 ve üzeri tüm sürümler için uyumlu bir şekilde çalışacak şekilde sunuldu.